Ropa pogłębia spadki 📉Wzrost produkcji w OPEC, Arabia Saudyjska obniża ceny

Kontrakty terminowe na ropę dziś spadają, co możemy wiązać z połączeniem kilku istotnych wiadomości rynkowych. Po pierwsze, źródła wskazują na ograniczone ryzyko bezpośredniego ataku USA na Wenezuelę, choć nie wykluczają go w przyszłości. Po drugie, Saudowie obniżyli dziś ceny ropy dla eksportu do Azji, a OPEC zwiększył produkcję, podczas gdy w roku 2026 na rynku możliwa jest rekordowa nadpodaż. Wcześniej prezydent Trump wskazał, że celem jest spadek ceny benzyny w USA do 2 USD za galon.

USA bez planów ataków lądowych na terytorium Wenezueli

Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa poinformowali w środę członków Kongresu, że Stany Zjednoczone nie planują obecnie ataków na terytorium Wenezueli i nie mają podstaw prawnych do prowadzenia takich działań – przekazały źródła zaznajomione z briefingiem. W spotkaniu uczestniczyli m.in. sekretarz stanu Marco Rubio , sekretarz obrony Pete Hegseth oraz przedstawiciel Biura Doradcy Prawnego Białego Domu (OLC) .

Według przekazanych informacji, opinia prawna Departamentu Sprawiedliwości upoważniająca do ataków na podejrzane jednostki przemytników narkotyków na morzach nie obejmuje uderzeń na cele lądowe w Wenezueli ani w innych krajach regionu. Administracja ma jednak zamiar zwrócić się o nową opinię prawną , która mogłaby umożliwić działania zbrojne bez zgody Kongresu , choć na razie nie podjęto żadnej decyzji w tej sprawie.

Od września amerykańskie wojsko przeprowadziło 16 ataków na łodzie podejrzewane o przemyt narkotyków na Morzu Karaibskim i wschodnim Pacyfiku, w wyniku których zginęło co najmniej 67 osób .

Źródła przekazują, że ataki opierają się na analizie danych wywiadowczych wskazujących powiązania jednostek z 24 kartelami i grupami przestępczymi działającymi w Ameryce Łacińskiej.

Według senatora Marka Warnera , amerykańskie służby wywiadowcze dysponują dobrymi możliwościami monitorowania transportu narkotyków, jednak kwestionował on konieczność stosowania śmiercionośnej siły zamiast zatrzymywania jednostek, jak czyni to zazwyczaj Straż Wybrzeża.

Część członków Kongresu, w tym Gregory Meeks , wyraziła wątpliwości co do legalności działań i braku przedstawienia dowodów łączących atakowane jednostki z handlem narkotykami.

Administracja utrzymuje, że każdy atak jest poprzedzony dokładną analizą wywiadowczą , a procedury identyfikacji celów są wielostopniowe i rygorystyczne .

Obecne rozmieszczenie sił zbrojnych USA w regionie Karaibów, w tym grupy uderzeniowej lotniskowca USS Ford, ma służyć operacjom antynarkotykowym i rozpoznawczym, a nie przygotowaniom do bezpośrednich ataków na terytorium Wenezueli.

Senat USA ma dziś głosować nad rezolucją o uprawnieniach wojennych, która miałaby zablokować możliwość przeprowadzania przez administrację Donalda Trumpa ataków na terytorium Wenezueli bez zgody Kongresu. Projekt rezolucji przedstawił senator Tim Kaine (Demokrata, Wirginia), a poparło go 15 senatorów z obu partii. Dokument wzywa prezydenta do zakończenia użycia sił zbrojnych USA przeciwko Wenezueli, jeśli nie zostanie to wcześniej autoryzowane przez Kongres lub formalną deklarację wojny.

Arabia Saudyjska obniża ceny ropy dla Azji do najniższego poziomu od 11 miesięcy

Saudi Aramco obniżyła cenę swojej głównej odmiany ropy Arab Light dla odbiorców w Azji na grudzień o 1,20 USD za baryłkę , do premii 1 USD powyżej regionalnego benchmarku — to najniższy poziom od 11 miesięcy .

Obniżka następuje po decyzji OPEC+ o wstrzymaniu planowanych zwiększeń produkcji w pierwszym kwartale 2026 roku , co odzwierciedla ostrożne podejście do prognozowanego nadwyżkowego podaży .

Arabia Saudyjska i inni kluczowi członkowie OPEC+ zdecydowali się na krótką przerwę w zwiększaniu wydobycia , po niewielkiej podwyżce w grudniu, w związku z słabszym sezonowym popytem i obserwowanym wpływem amerykańskich sankcji na rosyjskich producentów ropy .

Ceny ropy Brent w Londynie spadły w tym roku o ok. 15% , do poziomu poniżej 64 USD za baryłkę .

Aramco obniżyło również ceny ropy Medium i Heavy o 1,40 USD za baryłkę , a Super Light i Extra Light o 1,20 USD dla odbiorców w Azji.

Dla klientów w Ameryce Północnej ceny wszystkich gatunków obniżono o 0,50 USD, natomiast dla odbiorców w Europie Północno-Zachodniej i rejonie Morza Śródziemnego pozostawiono je bez zmian.

OPEC zwiększył produkcję ropy w październiku

Według ankiety Bloomberga , OPEC zwiększył w październiku wydobycie ropy o 50 tys. baryłek dziennie , do poziomu 29,07 mln baryłek dziennie . Wzrost produkcji w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Irak, ZEA i Kuwejt został częściowo zrównoważony przez spadki w Libii i Wenezueli , które łącznie zmniejszyły wydobycie o ok. 120 tys. baryłek dziennie .

Październik był pierwszym etapem nowej rundy zwiększania podaży w ramach porozumienia OPEC+, w którym Arabia Saudyjska i kluczowi partnerzy stopniowo przywracają 1,65 mln baryłek dziennie produkcji wstrzymanej od 2023 roku.

Wcześniej w tym roku Rijad i jego sojusznicy zaskoczyli rynek szybkim przywróceniem wcześniejszej części ograniczeń (ok. 2,2 mln baryłek dziennie ) w ramach działań mających na celu odzyskanie udziału w rynku .

Takie podejście przyczyniło się do spadku cen ropy Brent o około 14% od początku roku , do poziomu ok. 64 USD za baryłkę , podczas gdy Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ostrzega przed możliwością rekordowej nadpodaży w 2026 roku .

W ubiegłym tygodniu OPEC+ uzgodnił, że po grudniowym zwiększeniu produkcji wstrzyma kolejne podwyżki w I kwartale 2026 roku, co ma na celu dostosowanie się do pogarszających się warunków rynkowych. Arabia Saudyjska zwiększyła w październiku wydobycie o 40 tys. baryłek dziennie, osiągając średni poziom 10,02 mln baryłek dziennie, zgodny z ustalonym limitem.

Kolejne posiedzenie ośmiu członków OPEC+ zaangażowanych w dostosowania produkcji zaplanowano na 30 listopada, tego samego dnia odbędzie się również pełne spotkanie 22 krajów sojuszu OPEC+, na którym zostanie omówiona strategia na 2026 rok. Dziś kontrakty na ropę tracą prawie 1% i spadają do 63 USD za baryłkę.

Produkcja ropy w USA zaczyna spadać, ale balansuje to jej wzrost w OPEC oraz wystarczająco wysoki poziom zapasów.

