Bitcoin i Ethereum kontunnują spadki wobec słabych nastrojów Wall Street 📉

Bitcoin spadł wczoraj na krótką chwilę poniżej 100 000 USD, a dziś cofnął się z okolic 104 tys. USD do niespełna 101 tys. USD. W efekcie pojawiły się obawy o to, czy okolice 92 000 USD (niezamknięta luka w CME) zostaną przetestowane, zanim rynek podejmie próbę wzrostu. Poza Bitcoinem słabo radzą sobie też Ripple, Cardano czy Ethereum, ale to wciąż BTC pozostaje 'drogowskazem' dla szerokiego rynku crypto. Inwestorzy obawiają się, że wynoszące 2,6 mld USD odpływy netto z ostatnich 6 sesji okażą się prognostykiem niższej aktywności funduszy ETF. Tak zwana l uka CME to różnica cen powstająca na kontraktach futures Bitcoin (CME), na giełdzie w Chicago w weekend – inwestorzy często oczekują, że cena „wypełni” tę lukę.

Poziom 92 000 USD był już wcześniej silnym wsparciem – w kwietniu 2025 r. właśnie z tego obszaru rozpoczęła się duża fala wzrostowa. Dane CoinGlass pokazują gęstą strefę płynności w pobliżu 108 600 USD , która może przyciągnąć, które są oporem w przypadku odbicia

Według obliczeń K33 Research średnia cena nabycia BTC w funduszach ETF w USA to obecnie ok. 90 tys. USD co dodatkowo może podkreślić wagę wsparcia między 90 a 92 tys. USD w scenariuszu tąpnięcia rynku crypto.

Teoria czteroletnich cykli Bitcoina wskazuje, że maksimym cyklu mogło wypaść w okolicach 124 tys. USD, ale teoria ta może stać się coraz mniej skuteczna, ponieważ rynek coraz mocniej reaguje na czynniki makroekonomiczne i instytucjonalne , a nie tylko przepływy kapitału inwestorów detalicznych. Dodatkowo każdy kolejny halving będzie miał mniejszy wpływ na całkowitą podaż BTC (ok. 91% BTC jest już na rynku).

BlackRock planuje udostępnić swój produkt Bitcoin ETF (IBIT) na rynku australijskim, jeszcze w listopadzie tego roku. Fo funduszu BlackRock w tym roku napłynęło ponad 27 mld USD

Bloomberg Intelligence wskazuje, że dalsze zakupy BTC przez fundusze ETF pomogą zamortyzować krótko i średnioterminowe spadki cen, charakterystyczne dla rynku kryptowalut Bitcoin (interwał H1) Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Trwający impuls spadkowy ETH wygląda podobnie do spadków z czerwca, gdy cena spadła z prawie 2900 USD do niespełna 2100 USD, tuż przed odbiciem do prawie 4900 USD latem. Obecne spadki są jednak nieco głębsze i dłuższe. Źródło: xStation5

