🛢️Ropa traci niemal 2%

Na rynku ropy obserwujemy silne spadki, cho膰 w ostatnich godzinach s膮 ograniczane

Powr贸t poda偶y z Libii

Ropa silnie cofa si臋 od wczorajszego wieczoru po doniesieniach o wyborze tymczasowego szefa banku centralnego w Libii, przez oba rz膮dy w kraju. Warto podkre艣li膰, 偶e szef banku centralnego sprawuje piecz臋 nad dochodami pochodz膮cymi z wydobycia i eksportu ropy naftowej. W艂a艣nie dlatego konflikt dotycz膮cy kandydata doprowadzi艂 do niemal pe艂nego wstrzymania produkcji z teren贸w kontrolowanych przez rz膮d wschodni w drugiej po艂owie sierpnia.聽

Arabia Saudyjska mo偶e podnie艣膰 produkcj臋

Opr贸cz tego pojawi艂y si臋 informacje, i偶 Arabia Saudyjska ma rozwa偶a膰 szybsze zwi臋kszenie produkcji, aby odzyska膰 utracony udzia艂 w rynku. Zdaniem Financial Timesa, Arabia Saudyjska w pe艂ni porzuci艂a cel na poziomie 100 USD za bary艂臋 dla ropy Brent. Warto przypomnie膰, 偶e w 2014 oraz pocz膮tkowo w 2020 roku kraje arabskie nie chcia艂y obni偶a膰 produkcji, co doprowadzi艂o do pot臋偶nego cofni臋cia ceny, co mia艂o r贸wnie偶 na celu zmuszenie ameryka艅skich producent贸w do zmniejszenia produkcji.聽

Kluczowe kraje chc膮 zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie

Arabia Saudyjska, Katar, USA oraz Unia Europejska pracuj膮 nad rozwi膮zaniami, kt贸re maj膮 doprowadzi膰 do wstrzymania ognia pomi臋dzy Izraelem oraz Hezbollahem dzia艂aj膮cym na terenie Libii.聽

Kolejne dzia艂ania stymulacyjne z Chin oraz wypowied藕 Novaka z Rosji

Zdaniem Novaka z Rosji, nie ma teraz pomys艂u, aby przesun膮膰 czas zwi臋kszenia produkcji w OPEC+. Te s艂owa najprawdopodobniej w najmocniejszym stopniu wp艂yn臋艂y na ograniczenie wzrostu cen na rynku ropy. Dodatkowo dzisiaj pojawi艂y si臋 spekulacje, 偶e rz膮d w Chinach mia艂by dokapitalizowa膰 banki na poziomie 1 biliona dolar贸w w celu wsparcia o偶ywienia.聽

OIL.WTI (interwa艂 D1)

W momencie publikacji ropa traci ponad 1,80% do poziomu 68,50 USD za bary艂k臋. Spadki zosta艂y ju偶 troch臋 zredukowane, poniewa偶 w pierwszej cz臋艣ci dnia ropa traci艂a 3,80% do 67,20 USD za bary艂k臋. Poziomy w okolicach 65-67 USD s膮 znacz膮c膮 stref膮 wsparcia, kt贸re wynikaj膮 r贸wnie偶 z danych fundamentalnych, jak koszty produkcji i nie zosta艂y one trwa艂e prze艂amane od po艂owy 2021 roku. W przypadku odreagowania nale偶y mie膰 na uwadze poziomy powy偶ej 70 USD, a偶 do 73 USD, kt贸re stanowi膮 najbli偶sz膮 stref臋 oporu.

殴r贸d艂o: xStation 5

聽