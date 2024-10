⏫Ropa WTI zyskuje 1,5%

Iran ma przygotowywać się do wystrzelenia rakiet balistycznych w stronę Izraela

Biały Dom miał wskazać, że wg otrzymanych informacji Iran ma szykować się do natychmiastowego wystrzelenia rakiet balistycznych w kierunku Izraela, co ma być atakiem odwetowym na wejście wojsk izraelskich na teren Libanu. Urzędnik z Białego Domu miał wskazać, że bezpośredni atak Iranu na Izrael ma spotkać się z bardzo ciężkimi konsekwencjami w stosunku do Iranu.

Warto pamiętać, ze Iran jest odpowiedzialny za produkcję ropy na poziomie 3,3 mln brk na dzień i eksporcie na poziomie ok. 1,5 mln brk na dzień. Większość tej ropy jest kupowana przez Chiny.

Ropa WTI zyskuje ok. 1,5% obecnie, natomiast w ostatnich minutach w reakcji na doniesienia dotyczące Iranu, ropa wystrzeliła o ok. 3% i testuje okolice 70 USD za baryłkę.

