🛢️Ropa zyskuje 7% po ataku Izraela na Iran

Izrael zaatakowa艂 cele nuklearne i militarne na terenie Iranu, co ekstremalnie eskaluje sytuacj臋 na Bliskim Wschodzie

W nocy z 12 na 13 czerwca 2025 roku Izrael przeprowadzi艂 szeroko zakrojon膮 operacj臋 wojskow膮 przeciwko Iranowi, atakuj膮c liczne cele nuklearne i wojskowe. Uderzenia obj臋艂y o艣rodki wzbogacania uranu, zak艂ady produkcji rakiet oraz bazy wojskowe. Izraelskie si艂y zaatakowa艂y tak偶e mieszkania i siedziby wysokich rang膮 dow贸dc贸w oraz naukowc贸w zaanga偶owanych w ira艅ski program nuklearny. Do ataku mia艂o by膰 u偶yte ok. 200 my艣liwc贸w i zaatakowano 100 celi.聽

W wyniku nalot贸w zgin臋li m.in. dow贸dca Korpusu Stra偶nik贸w Rewolucji Islamskiej gen. Hossein Salami oraz szef sztabu generalnego gen. Mohammad Bagheri, a tak偶e dw贸ch czo艂owych naukowc贸w nuklearnych. W atakach ucierpia艂y r贸wnie偶 dzielnice mieszkalne.

Najwy偶szy Przyw贸dca Iranu zapowiedzia艂 surow膮 odpowied藕. W Izraelu og艂oszono stan wyj膮tkowy, zamkni臋to szko艂y i lotniska, a spo艂ecze艅stwo ostrze偶ono przed mo偶liwym odwetem rakietowym lub dronowym ze strony Iranu. Izrael informuje o nalocie ira艅skich dron贸w. Iran wskazuje, 偶e podejmuje dzia艂ania obronne i zapowiada, 偶e 鈥溑泈iat dowie si臋, dlaczego Iran wzbogaca艂 uran鈥, co mo偶e sugerowa膰 ch臋膰 wykorzystania broni nuklearnej.聽

Stany Zjednoczone poinformowa艂y, 偶e nie bra艂y udzia艂u w operacji i wezwa艂y do pow艣ci膮gliwo艣ci, podkre艣laj膮c konieczno艣膰 ochrony w艂asnych si艂 w regionie. Atak Izraela znacz膮co zwi臋kszy艂 napi臋cie na Bliskim Wschodzie i praktycznie przekre艣li艂 szanse na wznowienie rozm贸w nuklearnych z Iranem. Warto wspomnie膰, 偶e w niedziele mia艂o doj艣膰 do rozm贸w w sprawie porozumienia nuklearnego mi臋dzy USA oraz Iranem. Iran wielokrotnie wskazywa艂, 偶e je艣li dojdzie do ataku na infrastruktur臋 nuklearn膮, to zamierza zaatakowa膰 ameryka艅skie pozycje w regionie.聽

Izrael uzasadni艂 operacj臋 informacjami wywiadowczymi o szybkim post臋pie Iranu w programie nuklearnym i zagro偶eniu budow膮 broni j膮drowej. Sytuacja pozostaje bardzo napi臋ta, a 艣wiat obawia si臋 dalszej eskalacji konfliktu.

Rynek reaguje oczywi艣cie dosy膰 mocno. Najwi臋ksze ruchy by艂y widoczne na rynku ropy naftowej, gdzie pocz膮tkowo ropa WTI zyskiwa艂a ok. 10%. Obecnie ropa zyskuje 7% i testuje 72 USD za bary艂k臋. Z kolei z艂oto zyskuje ponad 1% i wcze艣niej testowa艂o 3440 USD za uncj臋.聽