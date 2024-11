RPP bez zmian stóp procentowych. Nowa projekcja inflacyjna z wyższą ścieżką

Złoty nie zareagował znacząco na samą decyzję RPP, gdyż była ona w pełni zgodna z oczekiwaniami rynku. Jednak polska waluta osłabiła się dzisiaj o prawie 2% w stosunku do dolara po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, w wyniku czego para USDPLN znajduje się obecnie na poziomie 4,06. Osłabienie złotego jest częścią szerszej reakcji rynków na wygraną Trumpa, która prowadzi do umocnienia dolara względem walut rynków wschodzących. Jest to podobna reakcja do tej, którą obserwowaliśmy 8 lat temu przy pierwszym zwycięstwie Trumpa, choć obecny efekt może być krótkotrwały, gdyż rynki częściowo zdyskontowały już ten scenariusz w poprzednich dniach. Z kolei na parze EURPLN widoczna jest ograniczona reakcja z uwagi na podobne umocnienie się dolara amerykańskiego wobec europejskiej waluty.

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami rynku utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, pozostawiając stopę referencyjną na poziomie 5,75%. Decyzja ta wpisuje się w dotychczasową retorykę członków RPP, którzy wykluczali zmiany stóp w tym roku.

Najważniejszym elementem dzisiejszego posiedzenia była nowa projekcja inflacyjna, która pokazuje nieco wyższą ścieżkę inflacji w najbliższym okresie. Zgodnie z projekcją inflacja w 2024 roku ma wynieść 3,6-3,7% (poprzednio 3,1-4,3%), w 2025 roku 4,2-6,6% (bez zmian względem poprzedniej projekcji), a w 2026 roku 1,4-4,1% (również bez istotnych zmian). Warto podkreślić, że projekcja zakłada uwolnienie cen energii na początku 2025 roku, choć sama Rada zaznacza, że prawdopodobieństwo niższej inflacji w 2025 roku jest wyższe niż wyższej względem ścieżki centralnej.

Obraz sytuacji gospodarczej pozostaje złożony. Dane za III kwartał 2024 sugerują nieco niższą dynamikę PKB niż w II kwartale, co potwierdzają słabsze odczyty sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej we wrześniu. Jednocześnie rynek pracy, mimo pewnego ochłodzenia, utrzymuje wysoką dynamikę wynagrodzeń przy niskim bezrobociu.

Szczególną uwagę zwraca wzrost inflacji CPI w październiku do 5,0% (z 4,9% we wrześniu), co jest głównie efektem wyższych cen nośników energii oraz żywności. Inflacja bazowa pozostaje stabilna, choć na podwyższonym poziomie, szczególnie w sektorze usług.

Perspektywy na najbliższe kwartały wskazują na utrzymanie się podwyższonej inflacji, z możliwym wzrostem na początku 2025 roku w przypadku dalszych podwyżek cen energii. RPP wydaje się być zdeterminowana do utrzymania obecnego poziomu stóp do czasu wyraźniejszego spadku inflacji bazowej oraz większej jasności co do polityki cenowej w sektorze energetycznym. Rynek nie spodziewa się zmian stóp procentowych co najmniej do II kwartału 2025 roku, kiedy to według niektórych członków Rady może pojawić się przestrzeń do rozważenia obniżek.

NBP podtrzymał również możliwość stosowania interwencji walutowych, co w połączeniu z utrzymaniem restrykcyjnej polityki pieniężnej powinno wspierać stabilność złotego w najbliższych miesiącach.

Maksymilian Kuch, Doradca Inwestycyjny nr 938

Analityk Rynku Akcji XTB