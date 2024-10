Spółka tygodnia - Apple (12.09.2024)

Akcje Apple zamknęły się w środę na poziomie 222,90 USD, pomimo mieszanych wiadomości. Od początku roku kurs wzrósł o 16,1%, głównie napędzany entuzjazmem wokół oprogramowania Apple Intelligence, zaprezentowanego na Światowej Konferencji Deweloperów w maju. Mieszane reakcje były spowodowane niedawnymi premierami produktów firmy oraz trwającymi wyzwaniami regulacyjnymi. Dzieje się to po tym, jak Apple opublikowało wyniki kwartalne, poniosło znaczącą porażkę w europejskiej sprawie podatkowej i zaprezentowało nową linię iPhone'ów 16.

Kluczowe dane finansowe (prognoza na III kwartał 2024):

Przychody: 85,5 mld USD, wzrost o 4,7% rok do roku (szacunki: 84,4 mld USD)

Zysk na akcję: 1,40 USD (szacunki: 1,35 USD)

Przychody z iPhone'ów: 39,2 mld USD, spadek z 39,6 mld USD w III kwartale 2023 (szacunki: 38,9 mld USD)

Przychody z usług: 24,2 mld USD (szacunki: 23,9 mld USD)

Przychody z Wielkich Chin: 14,7 mld USD, spadek z 15,7 mld USD w III kwartale 2023 (szacunki: 15,2 mld USD)

Podział kwartalnych zysków (prognoza na III kwartał 2024):

Przychody z iPadów: 7,1 mld USD (szacunki: 6,6 mld USD)

Przychody z Maców: 7 mld USD, wzrost z 6,8 mld USD w III kwartale 2023

Wearables, dom i akcesoria: 8 mld USD, spadek z 8,2 mld USD w III kwartale 2023

Kluczowe wskaźniki biznesowe (II kwartał 2024):

Marża brutto: 42,27 mld USD, wzrost o 0,7% rok do roku (szacunki: 42,01 mld USD)

Gotówka i ekwiwalenty gotówki: 32,70 mld USD (szacunki: 36,83 mld USD)

Całkowite koszty operacyjne: 14,37 mld USD (szacunki: 14,33 mld USD)

Kluczowe dane finansowe:

Przychody: 86 mld USD w III kwartale 2024, wzrost o 4,9% rok do roku

Przychody z iPhone'ów: 45,96 mld USD w II kwartale 2024, spadek o 10% rok do roku

Przychody z usług: 23,87 mld USD w II kwartale 2024, wzrost o 14% rok do roku

Podział kwartalnych zysków:

Przychody z produktów: 66,89 mld USD w II kwartale 2024, spadek o 9,5% rok do roku

Przychody z Maców: 7,45 mld USD w II kwartale 2024, wzrost o 3,9% rok do roku

Przychody z iPadów: 5,56 mld USD w II kwartale 2024, spadek o 17% rok do roku

Wearables, dom i akcesoria: 7,91 mld USD w II kwartale 2024, spadek o 9,6% rok do roku

Przychody z Wielkich Chin: 16,37 mld USD w II kwartale 2024, spadek o 8,1% rok do roku

Kluczowe wskaźniki biznesowe:

Marża brutto: 42,27 mld USD w II kwartale 2024, wzrost o 0,7% rok do roku

Gotówka i ekwiwalenty gotówki: 32,70 mld USD w II kwartale 2024

Apple, gigant technologiczny znany ze swoich innowacyjnych produktów i usług, dostarczył mieszane wyniki w III kwartale 2024 roku. Choć firma przebiła ogólne szacunki przychodów i zysku na akcję, napotkała wyzwania w kluczowych obszarach, takich jak sprzedaż iPhone'ów i wyniki na rynku chińskim.

Całkowite przychody firmy osiągnęły 85,5 mld USD, przewyższając szacowane 84,4 mld USD i oznaczając wzrost o 4,7% rok do roku. Zysk na akcję wyniósł 1,40 USD, również przewyższając oczekiwane 1,35 USD.

Jednakże sprzedaż iPhone'ów, kluczowy wskaźnik dla Apple, spadła rok do roku do 39,2 mld USD z 39,6 mld USD w III kwartale 2023. Mimo tego spadku, liczba ta nadal nieznacznie przebiła oczekiwania analityków wynoszące 38,9 mld USD.

Wyniki Apple w Chinach, jednym z najważniejszych rynków firmy, nie spełniły oczekiwań. Przychody z tego regionu wyniosły 14,7 mld USD, poniżej oczekiwanych 15,2 mld USD i spadły z 15,7 mld USD w tym samym kwartale ubiegłego roku. Mimo tego niepowodzenia, dyrektor finansowy Apple, Luca Maestri, zauważył, że sprzedaż w regionie generalnie się poprawia, z rekordowymi aktualizacjami i lepszymi wynikami w porównaniu do pierwszej połowy roku.

Znaczącym wydarzeniem dla Apple jest niedawna decyzja sądu UE przywracająca karę podatkową w wysokości 13 miliardów euro. Ta decyzja, wynikająca ze sprawy z 2016 roku, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia operacyjnego, ponieważ Apple już wcześniej umieściło tę kwotę w depozycie. Jednak podkreśla to ciągłą presję regulacyjną, z jaką firma się zmaga, szczególnie w Europie.

Firma niedawno zorganizowała swoje doroczne wydarzenie premierowe, prezentując linię iPhone 16 i wprowadzając Apple Intelligence, przełomową technologię AI zintegrowaną w całym ekosystemie produktów. Kluczowe funkcje iPhone'a 16 i Apple Intelligence obejmują:

Nowy układ A18 zaprojektowany w technologii 3-nanometrowej drugiej generacji TSMC, specjalnie zbudowany do przetwarzania AI 6-rdzeniowy procesor CPU z dwoma rdzeniami wydajnościowymi, czterema rdzeniami efektywnymi i 16-rdzeniowym silnikiem neuronowym 5-rdzeniowy GPU wspierający sprzętowo akcelerowany ray tracing Zwiększona pojemność baterii do obsługi rozszerzonych możliwości AI Przetwarzanie generatywne AI na urządzeniu, zachowujące prywatność i poufność użytkownika Inteligentne narzędzia do pisania do automatycznego przepisywania e-maili, dokumentów i wiadomości Automatyczne podsumowywanie wykładów, dyskusji i dokumentów Ulepszone możliwości Siri, integrujące generatywne AI ze świadomością kontekstu urządzenia Zaawansowane wyszukiwanie w bibliotece zdjęć z wykorzystaniem inteligentnego rozpoznawania obrazów Tworzenie niestandardowych filmów ze zdjęć na podstawie preferencji użytkownika

Apple Intelligence nie jest kompatybilny wstecz i będzie działał tylko na nowym iPhone 16 i zeszłorocznych modelach iPhone 15 Pro, potencjalnie napędzając znaczący cykl aktualizacji w ciągu najbliższych kilku lat. Jest jednak pewna wada. Apple nie udostępni trzech niedawno zapowiedzianych funkcji, w tym flagowego produktu AI "Apple Intelligence", w Unii Europejskiej w 2024 roku ze względu na "niepewności regulacyjne" wynikające z unijnego rozporządzenia antymonopolowego Digital Markets Act. Wymogi interoperacyjności dotyczą iPhone'ów i iPadów. Ale Maki są dotknięte przez DMA, ponieważ funkcja lustrzanego odbicia iPhone'a pozwala użytkownikom odtwarzać ekran iPhone'a na ekranie Maka. Firma stwierdziła, że będzie współpracować z Unią Europejską "w celu znalezienia rozwiązania, które umożliwi nam dostarczenie tych funkcji naszym klientom w UE bez kompromisów w zakresie ich bezpieczeństwa."

Apple Watch Series 10 również otrzymał znaczące aktualizacje, w tym 30% większy obszar ekranu, 10% cieńszą konstrukcję i szybsze możliwości ładowania. Zawiera nowe technologie uczenia maszynowego do tłumaczenia i testowania bezdechu sennego, napędzane nowym SiP S10 z 64-bitowym dwurdzeniowym procesorem i 4-rdzeniowym silnikiem neuronowym.

Patrząc w przyszłość, Apple stoi przed kilkoma wyzwaniami i możliwościami:

Presja regulacyjna, w tym potencjalne zmiany w polityce App Store i ryzyko dla wysokomarżowych opłat licencyjnych od Google (głównie Europa i Chiny) Trwające napięcia geopolityczne wpływające na biznes w Chinach, który odpowiada za 18% przychodów Potencjał znaczącego cyklu aktualizacji napędzanego przez Apple Intelligence i nowe możliwości sprzętowe Przewagi konkurencyjne w przetwarzaniu AI na urządzeniu, które mogą być trudne do skopiowania przez konkurentów w krótkim terminie Potencjalne możliwości wzrostu w Indiach, gdzie sprzedaż wzrosła o 33% do prawie 8 miliardów dolarów w ciągu 12 miesięcy

Podczas gdy podstawowy sektor Apple pozostaje solidny, wprowadzenie Apple Intelligence i nowej linii iPhone 16 może potencjalnie pozwolić na odrodzenie iPhone'a. Może to znacząco wpłynąć na przyszły wzrost Apple i przywództwo rynkowe. Dla inwestorów może być również ważne obserwowanie liczby przedpremierowych zamówień na nowe iPhone'y i tempa aktualizacji do nowego IOS. Może to być wyraźny wskaźnik zainteresowania klientów.

Wycena:

Zdecydowaliśmy się oprzeć nasze założenia na wzroście CAGR. Założyliśmy 7% wzrost przychodów i 40% marżę operacyjną dla 5 lat prognoz. Decyzja o sporządzeniu 5 lat szczegółowych prognoz opiera się na odpowiednich danych i średnich historycznych.

Ponieważ wartość terminalna zwykle stanowi znaczną część wyceny DCF, szczególnie przy krótszych okresach szczegółowych prognoz, zdecydowaliśmy się przyjąć bardzo konserwatywne podejście. Do obliczeń wartości terminalnej zastosowaliśmy 5,5% wzrost przychodów oraz 10,5% terminalny WACC, w górę z 9,5% WACC używanego dla 5 lat prognoz. Wzrost terminalnego WACC wynika z faktu, że Apple wkrótce stanie się dojrzałą firmą, która nie będzie w stanie rosnąć tak szybko.

Taki zestaw założeń daje nam wartość wewnętrzną 206,38 USD za akcję, co oferuje około 7,5% możliwego spadku w stosunku do obecnej wartości rynkowej. Warto zauważyć, że cena akcji Apple tylko przez trzy miesiące była powyżej naszej wyceny.

Należy zwrócić uwagę, że wartość wewnętrzna uzyskana metodą DCF jest bardzo wrażliwa na przyjęte założenia. Poniżej przedstawiono dwie macierze wrażliwości - jedną dla różnych zestawów założeń dotyczących marży operacyjnej i wzrostu przychodów, a drugą dla różnych zestawów założeń dotyczących terminalnego WACC i terminalnego wzrostu przychodów

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Następnie przyjrzyjmy się, jak Apple wypada w porównaniu z konkurencją. Stworzyliśmy grupę porównawczą składającą się z 5 firm, których model biznesowy i wzrost mogą być podobne do Apple: Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Netflix. Jak widać, Apple jest powyżej średniej dla większości wskaźników, jednak jest zgodny z obecnym P/E spółek porównawczych i nieznacznie powyżej forward P/E.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Obliczyliśmy średnią, medianę oraz ważone kapitalizacją wskaźniki dla grupy porównawczej. Następnie obliczono trzy różne wyceny Apple dla każdego z tych wskaźników. Jak widać w poniższej tabeli, zdecydowana większość z nich sugeruje, że akcje Apple są przewartościowane przy obecnych cenach. Jednak wycena wskaźnikowa sugeruje również, że potencjał spadkowy dla Apple może być ograniczony.

Rekomendacje: Apple ma 60 rekomendacji, z czego 40 to "kupuj" z najwyższą ceną 300 USD, 18 "trzymaj" i 2 rekomendacje "sprzedaj" z najniższą ceną 180 USD. Średnia 12-miesięczna prognoza ceny akcji wynosi 246,23 USD, co implikuje 10,6% potencjału wzrostu w stosunku do obecnej ceny.

Analiza techniczna: Cena akcji Apple jest notowana tylko 6,4% poniżej historycznego maksimum. Niedawno zamknęła się również powyżej 61,8% zniesienia Fibonacciego na poziomie 221,49 USD. Obserwujemy również zwężanie się wstęg Bollingera, co może być wskazówką możliwego wybicia w niedalekiej przyszłości. Obecnie akcja cenowa odbywa się również w pobliżu 50-dniowej SMA, która okazała się silnym wsparciem podczas dużych ruchów w górę. RSI tworzy niższe szczyty, aby byki przejęły kontrolę, trend musi zostać przełamany. MACD również spada. ADX może również pokazywać potencjał do dalszego wzrostu kursu. Dolna wstęga Bollingera działała historycznie jako silne wsparcie, a przekroczenie jej dołem powodowało odreagowanie ceny. Jeśli jednak jej poziom zostanie przebity możliwy jest szybki test 38.2% i 23.6% zniesienia Fibonacciego, które nie są silnymi poziomami. Dla niedźwiedzi może to być okazja do przetestowania poziomów sierpniowego dołka o wartości 197,93 USD. Źródło: xStation