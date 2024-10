📈Srebro na nowych 12 letnich szczytach

Srebro zyskuje 2% i znacznie przekracza wzrost z艂ota w tym roku

Srebro, czyli znacznie ta艅szy odpowiednik z艂ota zyskuje bardzo mocno na warto艣ci w ostatnich kilku sesjach. W miniony pi膮tek srebro zyska艂o ponad 6% i tym samym przebi艂o si臋 przez lokalne szczyty z pocz膮tku pa藕dziernika. Obecnie z艂oto zbli偶a si臋 coraz mocniej do poziomu 35,3 USD za uncj臋, kt贸ry jest najwy偶szym poziomem od 12 lat. Je艣li srebro przebije te poziomy, srebro znajdzie si臋 najwy偶ej od lutego 2012 roku.聽

Wzrost srebra w tym roku jest jednym z wi臋kszych w historii. Obecnie srebro zyskuje ok. 44% i b臋dzie to najwi臋kszy wzrost od 2020 roku. Brakuje jednak mocno do 80% wzrostu z 2010 roku. To wszystko pokazuje, 偶e wzrosty w przypadku srebra (ale oczywi艣cie i spadki) mog膮 by膰 znacznie mocniejsze ni偶 ma to miejsce w przypadku z艂ota. Obecnie z艂oto zyskuje ponad 30% w tym roku i testuje kolejne historyczne szczyty. Warto jednak wspomnie膰, 偶e stosunek z艂ota do srebra spad艂 poni偶ej 80 punkt贸w, cho膰 jeszcze niedawno ponownie znalaz艂 si臋 w okolicach 90 punkt贸w.

聽

聽

聽