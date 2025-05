Trump spodziewa się podpisania pierwszy porozumień w ciągu następnych 3 tygodni 📄🖋️

W niedzielę prezydent Donald Trump zapowiedział, że nowe umowy handlowe mogą zostać ogłoszone w ciągu jednego do trzech tygodni. USA prowadzą obecnie rozmowy z wieloma krajami, w tym z Chinami, Indiami, Japonią i Koreą Południową. Choć nie wskazał konkretnych partnerów, Trump jasno zaznaczył, że to Stany Zjednoczone będą dyktować warunki, a nie druga strona. Wiceprezydent JD Vance zasugerował, że Indie mogą być pierwsze w kolejce do zawarcia porozumienia, a rozmowy z Chinami trwają. Mimo to Trump przyznał, że nie planuje obecnie bezpośredniej rozmowy z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem.

Na rynku nie widzimy obecnie większej reakcji po niedzielnym wywiadzie Donalda Trumpa. Dolar amerykański traci 0,16% do 99,65 punktów.