Złoto zyskuje 2,5% wobec obaw handlowych

Złoto zalicza dzisiaj najmocniejszą sesję od 21 kwietnia

Złoto zyskuje dzisiaj ponad 2,5%, co przekłada się na nominalny wzrost na poziomie ok. 75 dolarów na jednej uncji. Jest to najmocniejszy wzrost na złocie od 21 kwietnia, kiedy doszło do najwyższego zamknięcia w historii na poziomie 3423 USD za uncję. Złoto zyskuje wraz z odnowionymi obawami dotyczącymi wojny handlowej, wobec zapowiedzi kolejnych ceł w sektorze rozrywkowym oraz braku pośpiechu w negocjacji z Chinami. W odpowiedzi na te doniesienia obserwujemy cofnięcie na rynku akcji po mocnym wzroście w minionym tygodniu.

Warto również wspomnieć, że w zeszłym tygodniu ukazał się raport World Gold Council na temat fundamentów na rynku złota w pierwszym kwartale tego roku. Choć zakupy ze strony banków centralnych nieco spowolniły, to wciąż pozostają ważną częścią całego popytu. Z pewnością na uwagę zasługuje spory wzrost zakupów ze strony funduszy ETF. W pierwszym kwartale 2025 roku zakupiono 226 ton złota przez fundusze, co było najlepszym wynikiem od pierwszego kwartału 2022 roku. Warto również przypomnieć, że Goldman Sachs podniósł w ostatnim czasie swoją prognozę dla cen złota, wskazując w bazowym scenariuszu na 3700 USD za uncję, ale w przypadku dużego stresu rynkowego, nie wyklucza dojścia nawet do 4500 USD.

Popyt w pierwszym kwartale zrównał się z popytem z Q4 2024 za sprawą wciąż mocnego popytu z banków centralnych oraz mocnych zakupów ze strony funduszy ETF. Źródło: World Gold Council

Złoto powraca dzisiaj powyżej 3300 USD za uncję wobec wznowionych obaw dotyczących wojny handlowej i cofnięcia na rynku akcji. Warto zauważyć, że cena odbiła od 25 okresowej średniej oraz zakresu największej korekty w trendzie wzrostowym, który trwa od początku 2024 roku. Źródło: xStation5