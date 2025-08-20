Trump żąda dymisji Cook z Fed. Czy Trump będzie miał większość wśród głosujących?

Prezydent Donald Trump na Truth Social wezwał Lisę Cook, gubernatorkę Federalnej Rezerwy, do natychmiastowej dymisji, pisząc: "Cook musi ustąpić, natychmiast!!!!". Ten bezprecedensowy atak stanowi część szerszej kampanii administracji Trumpa zmierzającej do przejęcia kontroli nad polityką monetarną USA i podważenia niezależności najważniejszej instytucji finansowej kraju.

Pretekst w postaci oskarżeń o oszustwo

Trump powołuje się na zarzuty Billa Pulte, dyrektora Federalnej Agencji Finansowania Mieszkaniowego (FHFA) i bliskiego sojusznika prezydenta, który oskarża Cook o fałszowanie dokumentów bankowych w celu uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych. Według Pulte, Cook miała deklarować dwie różne nieruchomości jako swoje główne miejsce zamieszkania w odstępie zaledwie dwóch tygodni, co może stanowić oszustwo hipoteczne.

Jednak prawdziwy cel ujawnia sam Pulte w swoich wypowiedziach: "impreza w Fed się skończyła" i że przewodniczący Powell może robić co chce, ale “tak czy siak impreza się skończyła”. To może wskazywać, że Trump w przypadku faktycznej rezygnacji Cook byłby coraz bliżej do przejęcia większości w FOMC (przynajmniej w kontekście takich osób, które chciałyby głosować za obniżkami). Warto też wspomnieć, że sama Cook jest uważana obecnie za umiarkowanego jastrzębia.

Waller i Bowman głosowali ostatnio za obniżką stóp procentowych. Z drugiej strony bardzo niedaleko pod względem ich poglądów mamy Jeffersona, który jest jednym z nazwisk rozważanych jako szef Fed. Miran - nowy człowiek w FOMC wyraźnie będzie chciał głosować za obniżką, wymieniając jastrzębią Kugler. Potencjalnie za obniżkami mógłby zagłosować również Goolsbee, który nie jest jednak łatwym członkiem Fed do rozszyfrowania. Przez niektórych jest uważany za jastrzębia, a przez drugich za gołębia. Sam wskazał ostatnio, że widzi przestrzeń do obniżek na jesień, ale jednocześnie ostatnie zwyżki inflacyjne komplikują sprawę. Niemniej, jeśli doszłoby do zmian, a wszyscy inni wskazani zagłosowali za obniżką, to wtedy istnieje przestrzeń do przejęcia pod pewnym względem kontroli nad Fed. Warto też podkreślić, że szefa Fed wybiera właśnie Trump. Źródło: Bloomberg Economics

Systematyczna wojna z Fedem

Trump prowadzi wielofrontową kampanię przeciwko Fed od początku swojej drugiej kadencji. Prezydent regularnie atakuje przewodniczącego Jerome'a Powella, nazywając go "strasznym", "głupim", "upartym mułem" i "kompletnym idiotą".

Równocześnie Trump domaga się drastycznych obniżek stóp procentowych o 3 punkty procentowe - z obecnych 4,5% do około 1,5%. Taka radykalna zmiana mogłaby wywołać spiralę inflacyjną i destabilizację gospodarczą. W sierpniu prezydent wezwał nawet Zarząd Fed do "przejęcia kontroli" od Powella, jeśli ten nie ulegnie naciskom.

Natychmiastowe konsekwencje rynkowe

Rynek pozostaje podatny na wszystkie słowa ze strony Trumpa. Jeśli ten zacznie ponownie atakować Powella i Fed, dolar może reagować nerwowo. Wcześniej wskazywano nawet, że może dojść do porzucenia dolara jako waluty rezerwowej, jeśli sytuacja dotycząca stóp procentowych nie będzie bardziej pewna.

Co w przypadku pójścia przez Trumpa o jeden krok za daleko? Analitycy Deutsche Bank ostrzegają, że ewentualne zwolnienie Powella mogłoby spowodować spadek dolara o 3-4% w ciągu 24 godzin oraz załamanie rynku obligacji amerykańskich. Rentowność 10-letnich obligacji może wzrosnąć powyżej 5,5%, co dramatycznie zwiększy koszty obsługi długu publicznego z obecnych 1,4 biliona do potencjalnych 2 bilionów dolarów.

Lekcje z historii i świata

Badania historyczne jednoznacznie pokazują, że presja polityczna na Fed prowadzi do inflacji bez pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy. Analiza University of Maryland wykazała, że presja polityczna podobna do tej z czasów prezydenta Nixona może podnieść poziom cen o 7% w ciągu dekady.

Przykład współczesnej Turcji pod rządami Erdogana ilustruje katastrofalne konsekwencje politycznej kontroli nad bankiem centralnym. Inflacja w Turcji sięgała 75% w maju 2024 roku, nastąpiło załamanie waluty i utrata wiarygodności na rynkach międzynarodowych. Jak ostrzega Guha z Evercore ISI: "nagła materializacja zagrożenia dla niezależności Fed zwiększy stres rynkowy i przesunie go w kierunku stagflacyjnym". Z drugiej strony porównywanie sytuacji monetarnej w USA do Turcji wydaje się być zdecydowanie zbyt mocne, ale oczywiście w przypadku najgorszego scenariusza, nie można wykluczyć dolarowej katastrofy.

Powell ze wsparciem w Jackson Hole

Na konferencji w Jackson Hole bankierzy centralni z całego świata przygotowują się do obrony Jerome'a Powella i zasady niezależności Fed. To pokazuje, jak poważnie światowe instytucje traktują zagrożenie ze strony Trumpa. Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, ostrzega, że "niezależność banków centralnych jest obecnie pod rosnącą presją".

Eksperci alarmują, że podważenie niezależności Fed może zagrozić statusowi dolara jako głównej waluty rezerwowej świata. Francesco Pesole z ING zauważa, że "niezależny Fed to fundamentalny filar atrakcyjności dolara jako waluty rezerwowej". Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, nazywa niezależność Fed "świętą" i ostrzega przed nieodwracalnymi konsekwencjami jej podważenia.

EURUSD odbija dzisiaj minimalnie w kierunku 1,17000, choć zmiany nie są zbyt duże. Wraz ze wzrostem ryzyka na rynku, rosną ceny amerykańskich obligacji. Choć dzisiaj jest spokojnie, jeśli dojdzie do intensyfikacji ingerencji w Fed, może dojść do pojawienia się kolejnej fali słabości na dolarze, tak jak było to w poprzednich miesiącach. Źródło: xStation5