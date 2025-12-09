Podsumowanie dnia: Rynek wstrzymuje oddech przed Fed, srebro powyżej 60 USD (09.12.2025)

-
Zmienność na Wall Street pozostaje ograniczona wraz z tym jak inwestorzy wstrzymują oddech przed jutrzejszą decyzją FOMC ws. stóp procentowych w USA. Dow Jones ponownie radzi sobie najsłabiej wśród głównych indeksów (US30: -0.2%), S&P 500 (US500) i Nasdaq (US100) handlują na płasko, a na zielone sesję spędza Russell 2000 (US2000: +0.5%).
Kevin Hassett, najważniejszy kandydat na następce Jerome’a Powella, uplasowałby Sekretarza Skarbu Bessenta na szczycie listy pretendentów do fotela prezesa Fed, choć sam Bessent "nie jest zainteresowany pozycją".
Liczba ofert pracy wg JOLTS nieoczekiwanie wzrosła w październiku do pięciomiesięcznego maksimum (7,65 mln, prognoza 7,12 mln, poprzednio 7,23 mln). Niemniej procesy rekrutacyjne spowolniły, zwolnienia wzrosły, a odejścia spadły do najniższego poziomu od pięciu lat. Dane dopełniają obraz zamrożonego rynku pracy.
Sentyment w Europie był dzisiaj mieszany. Francuski CAC40 przewodził spadkom (FRA40: -1%), mniejszą presję obserwowano na brytyjskim FTSE 100 (UK100: -0,2%). Zyski odnotowały akcje we Włoszech (ITA40:+0,1%), Hiszpanii (SPA35: +0,1%), Niemczech (DE40: +0,5%) i Polsce (W20: +2,1%)
RBA utrzymała stopy procentowe w Australii na poziomie 3,60%, zgodnie z oczekiwaniami. Szefowa banku centralnego zakomunikowała jedna możliwy powrót podwyżek stóp proc., co dodatkowo wsparło AUD.
Japoński jen pozostaje najsłabszą walutą G10, przedłużając straty po gorszym od oczekiwań spadku PKB w Q3 (-0,6% vs prognoza -0,4%). Indeks dolara dodaje kolejne 0,2% w oczekiwaniu na koniec FOMC, handlując najwyżej od tygodnia. EURUSD traci 0,14% do 1,162.
Srebro króluje dzisiaj wśród metali szlachetnych, dodając ok. 3,9% i ustanawiając kolejny rekord powyżej 60 USD. Na gołębich oczekiwaniach względem polityki Fed w 2026 roku zyskuje również złoto (+0,4% do 4205 USD).
Na rynku surowców energetycznych obserwujemy kontynuację spadków: ropa brent i WTI tracą ok. 1%, natomaist NATGAS cofa się o kolejne 4,8%.
