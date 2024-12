Trzy rynki, które warto obserwować w następnym tygodniu (27.12.2024)

W tym sezonie świątecznym zainteresowanie inwestorów rynkiem kapitałowym jest wyraźnie mniejsze. W nadchodzącym tygodniu na wielu rynkach czeka nas zmniejszona liczba dni sesyjnych wraz z nowym rokiem i przerwą sylwestrową. Niemniej jednak, ostatnie dni roku, wraz z pierwszymi dniami stycznia, często charakteryzują się sezonowymi zachowaniami na niektórych instrumentach. Dodatkowo, w przyszłym tygodniu poznamy również dane PMI za grudzień dla sektora produkcyjnego z większości głównych gospodarek świata. Z tego powodu warto będzie obserwować instrumenty takie jak US500, EURUSD i Bitcoin.

US500

W nadchodzącym tygodniu otrzymamy dane PMI i ISM dla sektora produkcyjnego z USA, a także kilka mniejszych publikacji makroekonomicznych. Znaczące zaskoczenie w tych publikacjach w porównaniu do obecnych oczekiwań może prowadzić do zwiększonej zmienności na głównym indeksie rynku akcji w USA. Ponadto, analiza zachowania indeksu w ciągu ostatnich 10 lat pokazuje, że ostatnie dni roku, wraz z pierwszymi dniami nowego roku, często wykazują znaczne realizacje zysków. Zazwyczaj ma to miejsce w ciągu ostatnich dwóch dni roku i pierwszych trzech dni stycznia. Z tych powodów warto będzie monitorować US500 przez cały tydzień.

EURUSD

Kurs wymiany EURUSD przebił się poniżej dwuletniego kanału konsolidacyjnego i pozostaje w tym zakresie. W nadchodzącym tygodniu otrzymamy dane PMI dla sektora produkcyjnego z USA i krajów UE. Jakiekolwiek zaskoczenia w tych publikacjach mogą prowadzić do zwiększonej zmienności na tej parze walutowej. Dlatego warto będzie obserwować parę EURUSD.

Bitcoin

Po swojej pierwszej znaczącej korekcie od dłuższego czasu, Bitcoin spadł o ponad 15% od swoich szczytów. Był to pierwszy znaczący spadek od ogłoszenia wyników wyborów w USA. Dodatkowo, w ciągu ostatnich dwóch lat, pierwsze tygodnie nowego roku były bardzo silne dla Bitcoina, konsekwentnie wykazując solidne odbicia. Z drugiej strony, długoterminowa analiza sezonowości sugeruje mieszany początek roku z silniejszym lutym. Bitcoin konsoliduje się na obecnych poziomach od ponad 1,5 miesiąca. Nadchodzący tydzień może być interesujący w tym kontekście.