TSMC will present its results on Thursday. Are we expecting another record-breaking performance?

Już w czwartek, 16 stycznia, przed otwarciem sesji, tajwański gigant produkcji półprzewodników, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), opublikuje wyniki finansowe za czwarty kwartał 2024 roku. Analitycy spodziewają się największego wzrostu zysków od 2022 roku, napędzanego silnym popytem na układy związane ze sztuczną inteligencją. Ostatnie dane o sprzedaży za grudzień sugerują dalsze przyspieszenie tego trendu w 2025 roku.

Kluczowe oczekiwania:

Zysk na akcję (EPS): Oczekiwane 2,20-2,22 USD (prognozy wskazują na 51% wzrost rok do roku)

Przychody: 25,92 mld USD (prognoza TSMC to 26,1-26,9 mld USD, faktyczne dane bazujące na miesięcznych danych sprzedażowych wskazują na 26,3 mld USD).

Wzrost dochodu netto: Około 55% rok do roku (średni wzrost widziany przez analityków z Wall Street)

Oczekiwania w ujęciu tajwańskiej waluty:

Przychody za czwarty kwartał 2024: 868,5 mld NTD (26,3 mld USD), co spełnia prognozy TSMC (835-861 mld NTD) i oznacza wzrost o około 39% rok do roku

Przychody za rok 2024: 2,894 bln NTD (87,4 mld USD), wzrost o 33,9% rok do roku – najwyższy wynik od debiutu giełdowego spółki

Szacowany dochód netto za czwarty kwartał (konsensus Bloomberga): 369,84 mld NTD

Szacowana marża brutto: 58,5%

Szacowana marża operacyjna: 48,1%

Oczekiwania dotyczące wytycznych na przyszłość

Szacowana sprzedaż za pierwszy kwartał: 24,43 mld USD

Szacowana marża brutto za pierwszy kwartał: 56,9%

Szacowana marża operacyjna za pierwszy kwartał: 46,4%

Szacowane wydatki kapitałowe na rok: 35,14 mld USD

Oczekiwany EPS w 2025: 9,05 USD, co implikuje 29% wzrost rok do roku

W III kwartale spółka zapreznetowała rekordowe wyniki pod względem przychodów oraz zysków, poprawiając znacznie marżę. Jednocześnie spółka prezentuje wciąż relatywnie niskie wyceny patrząc od strony wskaźnikowej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Co przemawia za publikacją mocnego raportu?

Silny i przyspieszający popyt na układy związane ze sztuczną inteligencją: Dane o sprzedaży za grudzień, pokazujące 58% wzrost w ujęciu rocznym, wskazują na dalsze dynamiczne wzrosty w tym segmencie i potwierdzają, że TSMC jest głównym beneficjentem tego trendu. Segment High-Performance Computing (HPC) pozostaje silnym motorem wzrostu dla TSMC.

Spełnienie prognoz sprzedaży za czwarty kwartał: Opublikowane dane potwierdzają, że TSMC osiągnął zakładane cele.

Pozytywne trendy w zyskach: TSMC regularnie przekracza oczekiwania analityków dotyczące zysków.

Relatywnie niska wycena w porównaniu z konkurencją: Wskaźnik P/E (prognozowany na 2025 rok) dla TSMC wynosi 23x, co jest niższe niż w przypadku Nvidii (31x) i ASML (30x), a porównywalne z AMD (23x). To, w połączeniu z perspektywami wzrostu, czyni TSMC dosyć atrakcyjną spółką

Potencjalne wyzwania:

Krótkoterminowe przeciwności w branży półprzewodników: Analitycy Needham zwracają uwagę na spowolnienie w sektorze motoryzacyjnym i przemysłowym, presję na ceny pamięci oraz słaby popyt konsumencki.

Presja na marże ze strony starszych technologii: Bloomberg Intelligence zwraca uwagę na potencjalną presję na marże ze strony słabszego popytu na starsze półprzewodniki

Prezydentura Trumpa: Trump może chcieć nałożyć cła handlowe również na Tajwan. Oprócz tego może dojść do zaostrzenia stosunków z Chinami. Wobec tego niska wycena wskaźnikowa, choć atrakcyjna, może również zawierać w sobie ryzyko dotyczące geopolityki

Kluczowe kwestie do obserwacji podczas konferencji wynikowej:

Perspektywy dotyczące budowy mocy produkcyjnych i przychodów z zaawansowanych opakowań CoWoS: Dadzą one wgląd w oczekiwany popyt na chipy AI w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.

Postępy w rozruchu fabryki w Arizonie: Kluczowe dla zaspokojenia potrzeb Apple, Nvidii i innych firm w zakresie produkcji chipów na terenie USA. To w dużym stopniu będzie w stanie zmniejszyć ryzyko związane z napięciami z Chinami oraz potencjalnymi nowymi cłami

Plany wydatków kapitałowych na 2025 rok: Zasygnalizują one zaufanie TSMC do popytu na technologię N2 nowej generacji.

TSMC jest największym graczem na rynku półprzewodników na świecie. Źródło: TSMC

TSMC najprawdopodobniej wejdzie w 2025 rok z silnym impetem i biorąc pod uwagę dalszy rozwój sztucznej inteligencji, produkty spółki będą cieszyć się rosnącym popytem. Spółka odpowiada za ponad 60% rynku półprzewodników na świecie i prezentuje najbardziej zaawansowane produkty, które dostarczane są dla takich spółek jak Nvidia czy Apple. Jednocześnie jednak istnieje ryzyko związane z Chinami oraz cłami handlowymi, choć poprzez budowę fabryki w USA część tego ryzyka może udać się zneutralizować, dlatego informacje na ten temat będą pod uwagą inwestorów.

Od publikacji wyników za IV kwartał 2023 roku akcje spółki TSMC wzrosły o ponad 80%. Patrząc jednak dokładnie na jeden rok zwrotu (czyli sprzed publikacji wspomnianych wyników), akcje rosną o ponad 100%. To oznacza, że zaskoczenie za wyniki z zeszłego roku było bardzo mocne, czego również oczekuje się obecnie po TSMC. W tym samym czasie akcje Nvidii wzrosły o 137%. Akcje TSMC zyskują dzisiaj 1,7% w notowaniach na NYSE. Jeśli spółka spełni oczekiwania lub je przekroczy, możliwy będzie podobny skok cenowy jak w zeszłym roku, co otworzyłoby akcje na nowych szczytach powyżej 220 USD za akcję. Z drugiej strony implikowana zmienność sugeruje też, że w przypadku rozczarowania akcje mogą spaść poniżej 190 USD za akcję, co oznaczałoby najniższe poziomy od początku grudnia 2024 roku. Źródło: xStation5