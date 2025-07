UE jest gotowa na rozmowy handlowe z USA z pakietem odwetowym 📌

Minister finans贸w Niemiec potwierdzi艂 dzi艣, 偶e UE 鈥瀓est gotowa do odwetu鈥, je艣li rozmowy zako艅cz膮 si臋 fiaskiem, podkre艣laj膮c, 偶e Berlin popiera szybkie dzia艂ania odwetowe w przypadku braku uczciwego porozumienia ze strony USA. Ostrzeg艂, 偶e wobec zbli偶aj膮cego si臋 terminu UE musi by膰 przygotowana na wdro偶enie 艣rodk贸w zaradczych, o ile Waszyngton nie zaproponuje zr贸wnowa偶onych warunk贸w 鈥 co odzwierciedla wieloletnie stanowisko UE w sprawie wzajemno艣ci w traktowaniu handlowym.

Obecny status negocjacji

Unia Europejska i Stany Zjednoczone 艣cigaj膮 si臋 z czasem, by wypracowa膰 tymczasowe porozumienie taryfowe, kt贸re utrzyma c艂a na unijny eksport na obecnym poziomie 10 procent. Bruksela zabiega o sta艂e zwolnienia z ce艂 dla sektor贸w o wysokiej warto艣ci, takich jak cywilne samoloty, cz臋艣ci lotnicze, wino i alkohole wysokoprocentowe, podczas gdy Waszyngton domaga si臋 wzajemnych ust臋pstw 鈥 zw艂aszcza w kwestii samochod贸w i metali 鈥 i zaproponowa艂 tzw. 鈥瀔woty rekompensacyjne鈥, kt贸re pozwoli艂yby zak艂adom nale偶膮cym do firm z UE w USA eksportowa膰 ograniczon膮 liczb臋 pojazd贸w bez c艂a.

Negocjatorzy musz膮 osi膮gn膮膰 przynajmniej porozumienie ramowe przed 1 sierpnia 2025 roku. W przeciwnym razie niemal wszystkie europejskie towary trafiaj膮ce do USA zostan膮 automatycznie obj臋te karnym wzrostem ce艂 do 50 procent, co zmusi UE do uruchomienia przygotowanego ju偶 pakietu ce艂 odwetowych. Urz臋dnicy po obu stronach Atlantyku maj膮 nadziej臋 uchwali膰 zarys porozumienia jeszcze w tym tygodniu, by utrzyma膰 limit 10 procent i jednocze艣nie kontynuowa膰 prace nad pe艂noprawn膮, wi膮偶膮c膮 umow膮.

EURUSD utrzymuje si臋 na wysokich poziomach, a informacje o mo偶liwych komplikacjach w negocjacjach z partnerami USA os艂abiaj膮 dzisiaj dolara.