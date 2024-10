US OPEN: Euforyczne otwarcie poniedziałkowej sesji na Wall Street 📈

Wall Street w dobrych nastrojach na pocz膮tku sesji聽

Palantir oraz Dell wejd膮 w sk艂ad indeksu S&P500

Obiecuj膮ce wyniki leku na raka p艂uc Summit Therapeutics wznosi ceny akcji o 30%

Rynki w USA otwieraj膮 poniedzia艂kow膮 sesj臋 kasow膮 w dobrych nastrojach. Na 5 minut po otwarciu Wall Street Nasdaq dodaje 1,05%, podczas gdy S&P500 dodaje 0,88%. Uwaga inwestor贸w skupia si臋 dzisiaj na wiadomo艣ciach korporacyjnych, w szczeg贸lno艣ci wydarzeniu Glowtime Apple, gdzie ma zosta膰 zaprezentowany nowy iPhone 16.

Obecna zmienno艣膰 obserwowana na Wall Street. 殴r贸d艂o: xStation聽

US100

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100 notowany jest dzisiaj 0,95% wy偶ej wzgl臋dem zamkni臋cia notowa艅 pi膮tkowych. Warto jednak zaznaczy膰, 偶e Instrument ten wybi艂 si臋 poni偶ej kluczowej strefy wsparcia, jakim by艂a 100- dniowa wyk艂adnicza 艣rednia krocz膮ca (fioletowa krzywa na wykresie). To w艂a艣nie utrzymanie tej strefy w 艣rednim terminie mo偶e stanowi膰 wa偶ny element definiuj膮cy ewentualne utrzymanie trwa艂ego trendu spadkowego. W 艣rednim terminie wa偶nym punktem wsparcia natomiast mo偶e by膰 psychologiczna strefa w okolicach 200- dniowej EMA (z艂ota krzywa).

殴r贸d艂o: xStation 5

Wiadomo艣ci korporacyjne

Walory Palantir (PLTR.US) oraz Dell (DELL.US) zyskuj膮 dzisiaj na pocz膮tku sesji ponad 6% po informacji o tym, 偶e obydwie sp贸艂ki wejd膮 w sk艂ad indeksu S&P500 i zast膮pi膮 odpowiednio American Airlines (AAL.US) oraz Etsy (ETSY.US).聽

Akcje Boeinga (BA.US) podskoczy艂y o 4% po tym, jak producent samolot贸w osi膮gn膮艂 porozumienie ze zwi膮zkiem zawodowym reprezentuj膮cym pracownik贸w fabryki, potencjalnie unikaj膮c kosztownego strajku.

Bez wi臋kszych zmian notowane s膮 obecnie walory Apple (AAPL.US). Przypomnijmy, 偶e dzisiaj o 19:00 odb臋dzie si臋 wydarzenie Glowtime, gdzie m.in. ma zosta膰 zaprezentowany nowy iPhone 16. Z t膮 informacj膮 powi膮zane s膮 blisko 3% wzrosty akcji ARM Holding (ARM.US). Raport Financial Times, sugeruje, 偶e Apple wykorzysta technologi臋 sztucznej inteligencji Arm w iPhonie 16.

Sp贸艂ka Summit Therapeutics (SMMT.US) og艂osi艂a wyniki trzeciej fazy bada艅 nad lekiem na raka p艂uc. Summit powiedzia艂, 偶e jego produkt osi膮gn膮艂 鈥瀔linicznie znacz膮c膮 korzy艣膰鈥 w por贸wnaniu z Keytrud膮 firmy Merck (MRK.US). Akcje Summit wzros艂y o ponad 30% na otwarciu Wall Street.

REKOMENDACJA ANALITYK脫W

- GE Healthcare Technologies (GEHC.US): JPMorgan inicjuje pokrycie z neutraln膮 ocen膮 i cen膮 docelow膮 90 USD, powo艂uj膮c si臋 na siln膮 pozycj臋 sp贸艂ki na rynku obrazowania medycznego i wzrost w zakresie farmaceutyk贸w diagnostycznych.聽

- U.S. Steel Corp (X.US): JPMorgan podnosi rating do przewa偶aj z neutralnego, wierz膮c, 偶e transakcja stalowa Nippon zostanie zablokowana, co spowoduje wzrost akcji.

聽