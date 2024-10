US Open: Indeks US100 traci 0.4% w dniu 'trzech wiedźm' 🚩 FedEx traci 14%

Ameryka艅skie indeksy notuj膮 s艂absze otwarciu w dniu 'trzech wied藕m' (masowych rolowa艅 na rynku opcji, akcji i kontrakt贸w). US100 traci 0.4%

Sektor p贸艂przewodnik贸w traci; spadkom przewodz膮 Intel (INTC.US) 聽i Texas Instruments (TXN.US)聽

聽i Texas Instruments Akcje FedEx (FDX.US) trac膮 ponad 14% po rozczarowuj膮cych wynikach i powo艂aniu si臋 na s艂absze trendy konsumenckie

Dzi艣 rynek akcji ameryka艅skich notuje niewielki spadek po wczorajszym rajdzie, a wolumeny handlowe na pocz膮tku sesji s膮 nieco wi臋ksze. US100 walczy o utrzymanie si臋 powy偶ej 20,000 punkt贸w. Bycze pozycjonowanie funduszy hedgingowych i CTA mo偶e samoistnie wspiera膰 dzi艣 popyt na hedging, w celu zabezpieczenia korzystnego fina艂u ekspiracji (rozliczenia) na rynku opcji i kontrakt贸w terminowych.聽

Wed艂ug Bloomberga warto艣膰 otwartych opcji pull i call na SPX oscyluje wok贸艂 5500 punkt贸w; historycznie wrze艣niowy dzie艅 'trzech wied藕m' prowadzi艂 do 艣rednio 1.1% spadk贸w S&P 500 z wyj膮tkami wy艂膮cznie w 1998, 2001, 2010 i 2016 roku wg. danych Trader Almanac. Aktualnie stosunek opcji call do put wynosi 4:1, co wyra藕nie wspiera byki i mo偶e sugerowa膰 lepsze wyniki rynku, w p贸藕niejszych godzinach lub w przysz艂ym tygodniu, gdy z potencja艂em do 'gamma squeeze'.

殴r贸d艂o: xStation5

US100 (interwa艂 M5)

殴r贸d艂o: xStation5

FedEx wysy艂膮 znak ostrzegawczy gospodarce?

FedEx raportuj膮c wyniki za pierwszy kwarta艂 roku fiskalnego 2025 (sko艅czony 31 sierpnia 2024) wskaza艂, 偶e zysk na akcj臋 wyni贸s艂 3,60 USD wobec prognoz analityk贸w na poziomie 4,86 USD, podczas gdy przychody r贸wnie偶 okaza艂y si臋 rozczarowuj膮ce - 21,6 mld USD wobec 21,97 mld USD oczekiwanych przez Wall Street. Za ca艂y rok obrotowy 2025 (kalendarzowy 2024) FedEx spodziewa si臋 EPS w przedziale od 20 do 21 USD na akcj臋 (poprzednio od 20 do 22 USD); konsensus wynosi艂 20,71 USD.

W komentarzu sp贸艂ka wskaza艂a, 偶e s艂absze wyniki by艂y wynikiem wyra藕nie s艂abszego popytu i warunk贸w ekonomicznych w transporcie i logistyce. FedEx spodziewa si臋 niskiego jednocyfrowego wzrostu przychod贸w w tym roku podatkowym, po wcze艣niejszych prognozach na poziomie 5-8%.

FedEx jest ostro偶nym optymist膮 co do trend贸w w drugiej po艂owie 2024 r., jednak warunki popytu w pierwszej po艂owie roku by艂y s艂absze ni偶 oczekiwa艂a firma. Mar偶e Federal Express (sektor nadzoruj膮cy sie膰 szybkich przesy艂ek lotniczo-ziemnych) spad艂y do 5,2% w kwartale zako艅czonym 31 sierpnia z 7,1% rok wcze艣niej.

Wed艂ug bada艅 Barclays, by艂 to dla FedEX聽jeden z najgorszych wynik贸w rentowno艣ci w pierwszym kwartale poza recesj膮 w 2009 roku. Morgan Stanley podkre艣li艂 r贸wnie偶, 偶e wyniki FedEx by艂y bardzo s艂abe i sugeruj膮 wi臋ksze ryzyko w d艂u偶szej perspektywie, ni偶 przewidywano wcze艣niej. Analitycy obni偶yli cen臋 FedEX do 200 USD po raporcie.

Wiadomo艣ci ze sp贸艂ek

Na akcjach FedEx (FDX.US) widzimy podw贸jny szczyt w pobli偶u 300 USD, co wraz z gwa艂townym spadkiem poni偶ej EMA 200 wskazuje na wej艣cie w co najmniej 艣rednioterminowy trend spadkowy i ca艂kowite zanegowanie impetu wzrostowego. 聽United Parcel Service (UPS.US) r贸wnie偶 traci na fali spadk贸w FedEx; akcje giganta trac膮 prawie 4% i zbli偶aj膮 si臋 do poziom贸w niewidzianych od lata 2020 roku.

殴r贸d艂o: xStation5

Co ciekawe indeks Cass Freight Index, mierz膮cy koniunktur臋 w ameryka艅skim sektorze logistycznym (w tym, w transporcie ko艂owym, wysy艂kowym) w sierpniu nieco odbi艂 po do艣膰 niepokoj膮cym lipcu. Niemniej jednak wida膰, 偶e sytuacja w sektorze transportowym, kt贸ry mo偶e by膰 pewnym wska藕nikiem kondycji konsument贸w nie zachwyca, trend jest spadkowy i pod膮偶aj膮 za nim akcje UPS czy FedEX. Pytanie, czy wrze艣niowy odczyt poka偶e pogorszenie z obecnych poziom贸w.

殴r贸d艂o: CASS Freight Index / Cass Information Systems, ACT Research