US OPEN: Indeksy otwierają się niżej po świątecznej przerwie

Apple zyskał we wtorek ponad 1%, co doprowadziło do wzrostu kapitalizacji rynkowej powyżej 3,9 biliona dolarów. Akcje Apple’a notowane są na historycznych szczytach. W ostatnim czasie sporo mówi się na temat dalszego rozwoju produktów Apple. Apple wprowadził do swoich telefonów sztuczną inteligencję oraz zamierza wejść na rynek produktów dotyczących bezpieczeństwa domów, czym ma zagrozić produktom takich firm jak Amazon czy Google. Chociaż główny trzon produktowy Apple, czyli iPhone zaliczył spowolnienie wzrostu sprzedaży, to jednak adopcja AI ma spowodować ożywienie sprzedaży w kolejnych kwartałach. Apple traci dzisiaj minimalnie na starcie sesji.