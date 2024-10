US OPEN: Intel obiektem przejęcia? Deutsche Bank rewiduje ocenę BNY Mellon

​​Wall Street w mieszanych nastrojach na początku poniedziałkowej sesji

Deutsche Bank rewiduje ocenę BNY Mellon

Intel (INTC.US) zyskuje 3% po tym, jak Qualcomm (QCOM.US) zwrócił się do producenta chipów w celu omówienia potencjalnego przejęcia

Rynki w USA otwierają poniedziałkową sesję kasową w mieszanych nastrojach. Na 5 minut po otwarciu Wall Street Nasdaq zyskuje 0,32%, podczas gdy S&P500 dodaje 0,15%. Uwaga inwestorów skupia się dzisiaj na wiadomościach korporacyjnych oraz danych PMI za wrzesień.

Obecna zmienność obserwowana na Wall Street. Źródło: xStation

US100

Indeks Nasdaq-100, reprezentowany przez kontrakt US100 notowany jest dzisiaj 0,19% wyżej względem zamknięcia notowań piątkowych. Warto zaznaczyć jednak, że wzrosty z zeszłego tygodnia wybiły indeks powyżej strefy oporu, jakim była strefa 19740 punktów. To właśnie utrzymanie tej strefy w średnim terminie może stanowić ważny element definiujący trwały powrót US100 do trendu wzrostowego.

Wiadomości korporacyjne

BNY Mellon (BK.US) został podniesiony do poziomu kupuj i otrzymał wysoką cenę docelową od Deutsche Bank, powołując się na silniejsze przekonanie po spotkaniach inwestorów z dyrektorem generalnym spółki. Nowa cena docelowa to 80 dolarów za walor, wcześniej było to 66 dolarów.

Intel (INTC.US) zyskuje 3% po tym, jak Qualcomm (QCOM.US) zwrócił się do producenta chipów w celu omówienia potencjalnego przejęcia. Dzisiejsze wzrosty sięgały nawet 6%, ale zostały wymazane po informacji agencji Reuters, że zmaterializowanie przejęcia przez Qualcomm może podlegać surowej kontroli antymonopolowej na całym świecie, ponieważ transakcja połączyłoby dwie kluczowe firmy produkujące chipy w największej transakcji w historii sektora, tworząc giganta z dużym udziałem w rynku smartfonów, komputerów osobistych i serwerów.

Z drugiej strony ofertę inwestycyjną sięgającą 5 mld USD w Intel zaproponować miał również Apollo Global Management (APO.US).

REKOMENDACJA ANALITYKÓW

- General Motors (GM.US): HSBC podnosi cenę docelową do 58 USD z 56 USD, w oparciu o duży wykup akcji producenta samochodów i korzystną zdyskontowaną wycenę.

- United Rentals (URI.US): JPMorgan podnosi cenę docelową do 940 USD z 780 USD, stwierdzając, że szacunki spółki za drugie półrocze są w większości pozbawione ryzyka braku materializacji.