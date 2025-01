US Open: Słabe otwarcie na Wall Street, US100 spada 0.5% pod presją półprzewodników 📉Akcje General Motors tracą 9%

Amerykańskie indeksy otwierają wtorkową sesję spadkami; US100 traci 0.5%, US500 cofa się o 0.2%

Dolar amerykański zyskuje ponad 0.5%, rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA rosną do 4.57% - pomimo słabszych danych o zamówieniach za grudzień

Akcje w sektorze półprzewodników, oprogramowania i motoryzacji tracą; BigTech kontynuuje spadki, Nvidia traci kolejne 0.6%

Rynek czeka na regionalny indeks Fed Richmond i nastroje konsumentów wg. Conference Board

Indeksy za oceanem otwierają dzisiejszą sesję w słabszych nastrojach i kontynuują spadkowe momentum, zapoczątkowane wczoraj. Rynek wciąż próbuje ocenić wpływ chińskiego AI DeepSeek na inwestycje w sztuczną inteligencję i spółki odpowiadające za infrastrukturę dla całego sektora nowych technologii.

Stany Zjednoczone zamówienia na dobra trwałe (za grudzień 2024):

Zamówienia na Dobra Trwałe bez środków transportu (miesięcznie): 0.3% vs Prognoza: 0,4% vs Poprzednio: -0,1%

Zamówienia na Dobra Trwałe (miesięcznie): -2.2% vs Prognoza: 0,3% vs Poprzednio: -1,1% (-2% po rewizji)

Najmocniej tracą dziś akcje Hewlett&Packard (HPE.US) i General Motors (GM.US). Spadki obserwujemy też w segmencie półprzewodników, gdzie 'przewodzi' im ASML oraz walory Applied Materials i Lam Research. W sektorze obronnym zyskują Boeing i RTX Corp., mocno traci Lockheed Martin. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

• General Motors Co: Producent samochodów opublikował wyniki za IV kwartał 2024 roku oraz prognozę zysków na 2025 rok, przewyższając oczekiwania Wall Street. Firma nadal odnotowuje silny popyt na swoje drogie samochody ciężarowe i SUV-y z silnikami spalinowymi, które w 2024 roku sprzedawano średnio za 50 000 USD. W 2025 roku GM przewiduje spadek cen w Ameryce Północnej o 1-1,5% oraz niewielki spadek wolumenu sprzedaży pojazdów spalinowych, co pozostawia firmę w stosunkowo dobrej pozycji. Prognozowany zysk netto na 2025 rok wynosi 11,2–12,5 miliarda USD, przewyższając oczekiwania analityków wynoszące 10,8 miliarda USD. Przychody za IV kwartał wyniosły 47,7 miliarda USD, przewyższając prognozy wynoszące 43,9 miliarda USD. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 1,92 USD wobec prognoz 1,89 USD.

• Kimberly-Clark Corp: Producent chusteczek Kleenex prognozuje roczny wzrost skorygowanych zysków wyższy od oczekiwań Wall Street, odnotowując również lepsze od prognoz kwartalne wyniki sprzedaży dzięki ożywieniu popytu. Przychody netto za IV kwartał wyniosły 4,93 miliarda USD, przekraczając średnią prognozę analityków wynoszącą 4,86 miliarda USD. Skorygowany roczny zysk na akcję ma wzrosnąć o średnio-wysoki jednocyfrowy procent, co jest wyższe od prognozowanego wzrostu o 3,2% do 7,58 USD na akcję. Skorygowany zysk na akcję za IV kwartał wyniósł 1,50 USD wobec prognoz 1,51 USD.

• Brown & Brown Inc: Broker ubezpieczeniowy przekroczył prognozy zysków za IV kwartał, co było wynikiem silnego wzrostu zwrotów z inwestycji oraz wzrostu prowizji i opłat. Prowizje i opłaty wzrosły o 15,4%, osiągając 1,16 miliarda USD w IV kwartale. Dochód z inwestycji wzrósł do 22 milionów USD w porównaniu z 18 milionami USD rok wcześniej. Skorygowany zysk netto na akcję wyniósł 86 centów, przewyższając prognozy wynoszące 77 centów.

• Nucor Corp: Producent stali odnotował spadek przychodów i zysków za IV kwartał, wynikający z niższych cen sprzedaży w segmentach hut i produktów. CEO Nucor, Leon Topalian, powiedział, że popyt na stal osłabł w ciągu 2024 roku, ale zauważył, że warunki rynkowe zaczynają się poprawiać. Średnia cena sprzedaży na tonę spadła o 10% w 2024 roku w porównaniu z rokiem poprzednim.

• Royal Caribbean Cruises Ltd: Operator rejsów wycieczkowych prognozuje roczne zyski wyższe od oczekiwań analityków, licząc na większe rezerwacje na rejsy do prywatnych destynacji oraz premium do rejonów Morza Śródziemnego i Alaski. Spółka prognozuje roczny skorygowany zysk na akcję w 2025 roku na poziomie 14,35–14,65 USD, wobec średniej prognozy analityków wynoszącej 14,41 USD. Przychody za IV kwartał wzrosły do 3,76 miliarda USD z 3,33 miliarda USD rok wcześniej, ale nieco poniżej oczekiwań analityków wynoszących 3,77 miliarda USD. Skorygowany zysk na akcję za IV kwartał wyniósł 1,63 USD, przewyższając prognozy wynoszące 1,50 USD.

• W R Berkley Corp: Komercyjny ubezpieczyciel odnotował 45% wzrost zysku za IV kwartał, co było efektem silnej wydajności portfela inwestycyjnego i działalności ubezpieczeniowej. Dochód z inwestycji netto wzrósł o 1,3% do 317,4 miliona USD w kwartale, w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Zysk netto za IV kwartał wyniósł 576,1 miliona USD, czyli 1,44 USD na akcję, w porównaniu z 397,3 miliona USD (98 centów na akcję) w zeszłym roku. „Dobrze dostosowaliśmy nasz portfel inwestycyjny do zmian w otoczeniu, co przełożyło się na silny wzrost dochodów z portfela obligacji o stałym dochodzie oraz wysoką stopę zwrotu z niezrealizowanych zysków z portfela akcji” – poinformowała spółka w oświadczeniu.