US Open: Wall Street na zielono wraz z nasileniem się przewagi Trumpa u bukmacherów 🔔

Indeksy gie艂dowe w USA rosn膮 na otwarciu sesji.

Na czele wzrost贸w stoj膮 sp贸艂ki technologiczne.

Dolar traci 0,25%.

Rentowno艣ci obligacji skarbowych USA r贸wnie偶 na fali wzrostowej.

Rynki w Stanach Zjednoczonych otworzy艂y si臋 z optymizmem, nap臋dzanym rosn膮cymi kursami zak艂ad贸w obstawiaj膮cych zwyci臋stwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Uwaga inwestor贸w jest tak skupiona na wyborach do tego stopnia, 偶e na ten moment nikt nie my艣li o czwartkowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej. W miar臋 zbli偶ania si臋 do ko艅ca sesji mo偶na spodziewac si臋 rekordowej zmienno艣ci.

Kursy zak艂ad贸w na zwyci臋stwo Donalda Trumpa odnotowa艂y dzisiaj istotny wzrost, na co symetrycznie zareagowa艂 ameryka艅ski rynek akcji. Optymizm pozostaje jednak ograniczony, poniewa偶 wi臋kszo艣膰 inwestor贸w woli pozosta膰 w bezpiecznych aktywach, zw艂aszcza w obliczu spekulacyjnych transkacji zawieranych na godziny przed publikacj膮 pierwszych exit polls. Na ten moment zak艂ady wskazuj膮 na 59% szans na powr贸t Trumpa do Bia艂ego Domu, co stanowi znacz膮cy wzrost w por贸wnaniu do wczorajszych 53%. Wyniki krajowych sonda偶y pozostaj膮 natomiast bardzo wyr贸wnane i mieszcz膮 si臋 w granicach b艂臋du statystycznego. Obecnie kandydatka Demokrat贸w Kamala Harris ma niewielk膮 przewag臋, prowadz膮c z wynikiem 48,7% w por贸wnaniu do 48,6% Donalda Trumpa.





Na Wall Street obserwujemy wyra藕ne odbicie w sektorze nowych technologii, p贸艂przewodnik贸w, bank贸w i us艂ug finansowych. 殴r贸d艂o: xStation 5

US500

Kontrakt US500 zyskuje 0,70%, osi膮gaj膮c poziom 5785 punkt贸w. Ostatnia korekta zosta艂a idealnie zatrzymana na poziomach wsparcia w okolicach 5730 punkt贸w. Obszar ten nadal pozostaje najbli偶szym wsparciem w przypadku powrotu do spadk贸w. Z kolei dla byk贸w najbli偶szy op贸r znajduje si臋 powy偶ej poziomu 5900 punkt贸w.





殴r贸d艂o: xStation5

Wiadomo艣ci ze sp贸艂ek:

Palantir Technologies (PLTR.US): sp贸艂ka zyskuje 12% po mocnym raporcie finansowym za trzeci kwarta艂, nap臋dzanym wysokim popytem na jej oprogramowanie AI, co przynios艂o wyniki przewy偶szaj膮ce prognozy we wszystkich kategoriach. Firma przewiduje przychody za czwarty kwarta艂 w przedziale 767鈥771 mln USD, co znacznie przekracza konsensus na poziomie 746 mln USD, oraz podnios艂a prognoz臋 przychod贸w na rok finansowy 2024 do 2,805鈥2,809 mld USD, w por贸wnaniu do wcze艣niejszego zakresu 2,742鈥2,750 mld USD. Przychody z dzia艂alno艣ci komercyjnej w USA maj膮 przekroczy膰 687 mln USD, co oznacza wzrost o 50%, a skorygowane dochody z dzia艂alno艣ci operacyjnej oraz prognoza przep艂yw贸w pieni臋偶nych r贸wnie偶 zosta艂y podniesione, co sygnalizuje siln膮 dynamik臋 biznesow膮.

Hims & Hers (HIMS.US) ro艣nie o 9% po mocnych wynikach za trzeci kwarta艂, w kt贸rym przychody wzros艂y o 77% rok do roku, osi膮gaj膮c 401,6 mln USD, a firma przesz艂a na zysk netto wynosz膮cy 76 mln USD (0,32 USD na akcj臋) z straty 7,4 mln USD (-0,04 USD na akcj臋) w trzecim kwartale 2023 roku. Firma telemedyczna podnios艂a r贸wnie偶 prognoz臋 przychod贸w na rok finansowy 2024 do przedzia艂u 1,46鈥1,465 mld USD z wcze艣niejszych 1,37鈥1,4 mld USD, przewy偶szaj膮c oczekiwania analityk贸w na poziomie 1,4 mld USD, dzi臋ki silnemu wzrostowi liczby klient贸w i subskrypcji.

Cleveland-Cliffs (CLF.US) spad艂 o 7% po rozczarowuj膮cych wynikach za trzeci kwarta艂, w kt贸rym przychody zmniejszy艂y si臋 o niemal 19% rok do roku, a mar偶a brutto by艂a ujemna. Wolumen sprzeda偶y produkt贸w stalowych spad艂 o 6,5%, a 艣rednia cena sprzeda偶y netto zmniejszy艂a si臋 o ponad 13%. Firma obni偶y艂a prognoz臋 nak艂ad贸w kapita艂owych na rok finansowy 2024 do poziomu 600鈥650 mln USD z wcze艣niejszych 650鈥700 mln USD oraz planuje 600 mln USD na samodzielne nak艂ady kapita艂owe w roku finansowym 2025, koncentruj膮c si臋 na strategicznych inicjatywach w kluczowych lokalizacjach, co wskazuje na ci膮g艂e wyzwania finansowe i operacyjne.