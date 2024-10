US Open: Wall Street zyskuje, wiedzone 3% wzrostem cen akcji Nvidia📈US100 rośnie o 0.2%

Wall Street nieznacznie zyskuje; Nvidia (NVDA.US) przewodzi ameryka艅skim du偶ym sp贸艂kom z ponad 3% wzrostem; Amgen (AMGN.US) spada o 5%, wywieraj膮c presj臋 na DJIA

Sierpniowa sprzeda偶 nowych dom贸w w USA nieco wy偶sza ni偶 oczekiwano, ale nadal s艂absza m/m (-4,6% vs -5,3% exp. po 10,6% w lipcu); ceny ni偶sze o prawie 5% r/r聽

Hewlett Packard (HPE.US) zyskuje dzi臋ki wy偶szej rekomendacji Barclays, powo艂uj膮c si臋 na sztuczn膮 inteligencj臋; sp贸艂ki聽SPAC rosn膮 dzi臋ki optymizmowi co do obni偶ek st贸p Fed

Dzi艣 ameryka艅ski rynek akcji nieznacznie zyskuje, z prawie 0,2% wzrostem na Nasdaq 100, ale p艂askim S&P 500 i 0,4% spadkiem na DJIA. Wzrostom przewodzi dzisiaj Nvidia, kt贸ra od do艂ka z sierpnia wzros艂膮 ju偶 o prawie 40%. Rentowno艣ci 10-letnich papier贸w skarbowych s膮 dzi艣 o prawie 4 pb wy偶sze, na poziomie 3,77%; USDIDX odbija o ponad 0,3%, powy偶ej 101. OECD nazwa艂a ameryka艅sk膮 gospodark臋 鈥瀞olidn膮鈥, widz膮c, 偶e Rezerwa Federalna USA obni偶y stopy procentowe do 3,50% do ko艅ca 2025 r., a EBC r贸wnie偶 do 2,25% do ko艅ca przysz艂ego roku.

Nvidia i Intel (INTC.US) przewodzą dziś wzrostom w sektorze półprzewodników. Bristol-Myers Squibb (BMY.US) traci dziś ponad 3%; prawie 5% traci inny gigant farmaceutyczny, Amgen - pomimo optymistycznych komentarzy analityków TD Cowen.

US100 (interwa艂 D1)

Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) obroni艂y g艂贸wne strefy wsparcia na EMA200 (czerwona linia), obecnie kontynuuj膮 trend wzrostowy powy偶ej 23,6 Fibo na poziomie 20 000 punkt贸w, przy 鈥瀢y偶szym low鈥, co daje wi臋cej technicznych podstaw do dalszych wzrost贸w. G艂贸wna strefa oporu znajduje si臋 na poziomie 21 000 punkt贸w, w pobli偶u ATH z lipca 2024 roku. Wa偶ne wsparcie znajduje si臋 na poziomie 19 500 punkt贸w, gdzie widzimy 38,2 Fibo trendu wzrostowego, rozpocz臋tego w kwietniu 2024 roku.

Nvidia zyskuje na optymizmie zwi膮zanym z wydatkami na infrastruktur臋 AI



Analitycy Mizuho w niedawnym raporcie Bain Technology prognozowali, 偶e rynek sprz臋tu i oprogramowania AI mo偶e wzrosn膮膰 do 990 miliard贸w dolar贸w do 2027 roku z oko艂o 185 miliard贸w dolar贸w obecnie, uspokajaj膮c niekt贸re obawy dotycz膮ce trend贸w wydatk贸w i bud偶et贸w, w obliczu niepewnego ROIC z inwestycji w AI. Wed艂ug analiz nadal nie ma jasno艣ci co do st贸p wzrostu CAPEX w 2026 r., pomimo optymizmu co do roku kalendarzowego 2025, ale szacunki Wall Street s膮 pozytywne i s膮 ku temu powody.

Mimo braku oficjalnych prognoz z firm, analitycy zasygnalizowali, 偶e popyt 鈥瀊臋dzie nadal r贸s艂, poniewa偶 [du偶e modele j臋zykowe] rozszerzaj膮 mo偶liwo艣ci przetwarzania wielu typ贸w danych jednocze艣nie (tekst, obrazy i d藕wi臋k), a inwestorzy venture capital wlewaj膮 jeszcze wi臋cej pieni臋dzy w startupy AI (...) Je艣li zapotrzebowanie centr贸w danych na uk艂ady GPU obecnej generacji podwoi si臋 do 2026 roku - co jest rozs膮dnym za艂o偶eniem, bior膮c pod uwag臋 obecn膮 trajektori臋 - dostawcy kluczowych komponent贸w b臋d膮 musieli zwi臋kszy膰 swoj膮 produkcj臋 o 30% lub wi臋cej w niekt贸rych przypadkach鈥.

R贸wnie偶 umowa zakupu energii podpisana przez Microsoft Corp. (MSFT.US) i Constellation Energy Corp. (CEG.US) by艂a optymistyczna dla akcji AI. Analitycy postawili retoryczne pytanie: 鈥濩zy [Microsoft] podpisa艂by 20-letni膮 umow臋 na zakup/dostaw臋 energii j膮drowej z Constellation Energy, wydaj膮c 1,6 miliarda dolar贸w na ponowne uruchomienie obiektu, kt贸ry nie rozpocznie [wytwarzania] energii do 2028 roku, gdyby planowa艂 spowolni膰 lub ograniczy膰聽wzrost nak艂ad贸w inwestycyjnych i inwestycje w sztuczn膮 inteligencj臋? Nie鈥.聽

R贸wnie偶 dyrektor generalny Nvidii, Huang, zrealizowa艂 sw贸j plan handlowy przyj臋ty na pocz膮tku tego roku, zako艅czony kwot膮 713 mln USD dzi臋ki sprzeda偶y akcji NVDA (plan handlowy zgodnie z zasad膮 10b5-1) po 艣redniej cenie ok. 119 USD za akcj臋. Plan mia艂 obowi膮zywa膰 do marca 2025 r., ale Huang sprzeda艂 wszystkie akcje sze艣膰 miesi臋cy przed jego wyga艣ni臋ciem. Teraz Huang mo偶e przyj膮膰 kolejny plan sprzeda偶y wi臋kszej liczby akcji, ale nadal nie jest jasne, czy to zrobi, czy nie.

NVDA.US (interwa艂 D1)



