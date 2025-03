US100 próbuje odbić się po znacznych spadkach🗽Zełenski wznowi negocjacje?

Ameryka艅skie indeksy pr贸buj膮 wymaza膰 wczesne spadki, a US100 traci teraz -0,8% w por贸wnaniu z prawie -2% na otwarciu rynku ameryka艅skiego. Wed艂ug ukrai艅skiego prezydenta Ze艂enskiego jest on 鈥瀏otowy zasi膮艣膰 do sto艂u negocjacyjnego tak szybko, jak to mo偶liwe鈥, aby podpisa膰 umow臋 mineraln膮 i zapewni膰 pok贸j. Po tym, jak Waszyngton wstrzyma艂 pomoc wojskow膮 dla Ukrainy, Ze艂enski powiedzia艂, 偶e to, co wydarzy艂o si臋 na ich spotkaniu w Gabinecie Owalnym w zesz艂y pi膮tek, jest 鈥瀏odne ubolewania鈥.

鈥濶ikt z nas nie chce nieko艅cz膮cej si臋 wojny. Ukraina jest gotowa zasi膮艣膰 do sto艂u negocjacyjnego tak szybko, jak to mo偶liwe, aby przybli偶y膰 trwa艂y pok贸j. Nikt nie chce pokoju bardziej ni偶 Ukrai艅cy (...) Pierwsze etapy zako艅czenia wojny mog膮 obejmowa膰 uwolnienie wi臋藕ni贸w, natychmiastowy rozejm w powietrzu i na morzu, je艣li Rosja zrobi to samo. Ukraina jest gotowa podpisa膰 umow臋 o minera艂ach i bezpiecze艅stwie w dowolnym momencie, w dowolnym wygodnym formacie."

Informacje te pojawi艂y si臋 na kilka godzin przed tym, jak Donald Trump mia艂 wyg艂osi膰 przem贸wienie do narodu, w kt贸rym przedstawi swoje cele na kolejne lata, w tym plany 鈥瀙okoju na ca艂ym 艣wiecie鈥.

