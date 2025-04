US100 rośnie ponad 8% 📈

Wypowied藕 Trumpa o wstrzymaniu ce艂 wypycha ameryka艅skie indeksy

Trump zapowiedzia艂 wstrzymanie ce艂 na 90 dni w przypadku kraj贸w, kt贸re zdecydowa艂y si臋 wsp贸艂pracowa膰 i rozpocz臋艂y rozmowy negocjacyjne z USA. Jednocze艣nie prezydent zapowiedzia艂 podniesienie ce艂 odwetowych na Chiny do 125%.聽

W reakcji na wiadomo艣膰 indeksy ameryka艅skie notuj膮 rekordowo dynamiczne wzrosty. S&P 500 ro艣nie o ponad 5%, Nasdaq 100 zyskuje ponad 7%, a Dow Jones zyskuje prawie 6%. Ruch na indeksach prawie wymaza艂 spadki spowodowane zesz艂otygodniow膮 prezentacj膮 ce艂 odwetowych.聽

US100 (D1)

Indeks Nasdaq 100, reprezentowany przez US100, przebi艂 wrze艣niowe minimum na poziomie 18 379. Byki musz膮 odzyska膰 poziom 19 195, aby zapobiec dalszym spadkom, podczas gdy nied藕wiedzie b臋d膮 d膮偶y膰 do wybicia poni偶ej kwietniowego minimum na poziomie 17 176 鈥 ruch ten mo偶e otworzy膰 drog臋 do jeszcze ni偶szych poziom贸w. RSI przebi艂 poziomy, kt贸re zazwyczaj prowadz膮 do odwr贸cenia trendu.

殴r贸d艂o: xStation