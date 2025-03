US100 spada o 1,6%

Nvidia spada ponad 5% po wprowadzeniu nowych wymogów energetycznych w Chinach

US100 spadł w środę o 1,6%, przerywając trzydniową passę wzrostową, po tym jak gigant półprzewodników Nvidia pociągnął w dół akcje technologiczne po doniesieniach, że Chiny wdrażają nowe ograniczenia, które mogą znacząco wpłynąć na działalność producenta chipów. Nvidia, jeden z najważniejszych komponentów indeksu, spadła ponad 5% i samodzielnie odpowiadała za część dziennych strat. Ponadto, Donald Trump planuje dzisiaj ogłosić cła na samochody (co nie było uwzględnione w agendzie).

Chińskie przepisy energetyczne uderzają w chipy Nvidii

Akcje Nvidii spadły do 115 dolarów za akcję do południa, po tym jak Financial Times poinformował, że Pekin wprowadził nowe wymogi efektywności energetycznej dla centrów danych, które efektywnie wykluczą chip H20 firmy z chińskiego rynku. Procesor H20, zaprojektowany specjalnie, aby spełnić istniejące amerykańskie kontrole eksportowe, podobno nie spełnia tych surowszych norm energetycznych.

Sytuacja stanowi znaczące zagrożenie dla działalności Nvidii w Chinach, która generuje około 17,1 miliarda dolarów rocznych przychodów - około 13% całkowitej sprzedaży firmy. Według FT, chińscy regulatorzy aktywnie zachęcają krajowe firmy technologiczne do rezygnacji z procesorów Nvidii na rzecz alternatyw spełniających nowe wymogi.

Szersza wyprzedaż spółek technologicznych obciąża US100

Wyprzedaż rozszerzyła się poza Nvidię na całą grupę "Wspaniałej Siódemki" gigantów technologicznych, które łącznie spadły o 1,5%. Tesla spadła o 4,8%, zwiększając swoje straty w 2025 roku do 32,1%, podczas gdy inne akcje związane z AI, w tym Arista Networks czy Super Micro Computer (-7,3%), również znacząco spadły.

Cła na samochody

Ponadto, Donald Trump planuje dzisiaj ogłosić cła na samochody (co nie było uwzględnione w agendzie). To sprawia, że Wall Street jest jeszcze bardziej niepewne, ponieważ ostatnie tygodnie podsycały spekulacje o potencjalnym złagodzeniu "wojen handlowych" i bardziej zrównoważonej komunikacji Białego Domu.

US100 (interwał D1)

Nasdaq 100, reprezentowany przez US100, przebił się poniżej poziomu zniesienia Fibonacciego 61,8%, co wskazuje, że byki nie zdołały utrzymać tej strefy wsparcia. Niedźwiedzie prawdopodobnie będą teraz celować w poziom zniesienia Fibonacciego 78,6%. Aby wznowić trend wzrostowy, byki muszą szybko odzyskać poziom 20 340. RSI ponownie testuje poziom 48,5, który wcześniej działał jako opór, jednocześnie tworząc byczą dywergencję z wyższym szczytem. Tymczasem MACD zaczyna się zwężać, sygnalizując potencjalną ostrożność. Źródło: xStation

US100 (interwał H1)

Na interwale godzinowym widać, że dzisiejszy wolumen sprzedaży jest bardzo silny, jednak od 10 marca 2025 roku zaobserwowaliśmy kilka innych znaczących spadków w US100. Źródło: xStation