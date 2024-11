US100 traci 1.1% mimo solidnego raportu Microsoft 📊Meta Platforms częściowo rozczarowuje wytycznymi

Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) trac膮 dzi艣 1,1% po bardzo wa偶nych publikacjach wynik贸w przez Magnificent 7 large caps, Microsoft (MSFT.US) i Meta Platforms (META.US). Generalnie raportu obu sp贸艂ek okaza艂y si臋 bardzo dobre, ale reakcja Wall Street jest mieszana.

Microsoft (MSFT.US) - akcje zredukowa艂y wzrosty do prawie 1% w handlu po godzinach w USA

Przychody: 65,6 mld USD vs 64,51 mld USD exp. 14,2% r/r (16% r/r)

Zysk na akcj臋 (EPS): 3,30 USD vs 3,03 USD exp. (zysk netto na poziomie 24,7 mld USD, 11% r/r)

Przychody z Microsoft Azure i innych us艂ug w chmurze: 38,9 mld USD wobec 38,11 mld USD (33% r/r, bez FX); przychody z tzw. inteligentnej chmury wzros艂y o 20% r/r do 24,12 mld USD wobec 26,68 mld USD oczekiwanych

Sztuczna inteligencja przyczyni艂a si臋 do wzrostu przychod贸w Azure o 12 punkt贸w procentowych. Mar偶a brutto i operacyjna, obie okaza艂y si臋 ni偶sze r/r odpowiednio o -2 p.p. i -1 p.p.

Przychody z produktywno艣ci i proces贸w biznesowych wzros艂y o 12% r/r do 28,3 mld USD w por贸wnaniu z 23,79 mld USD.)

Inteligentna chmura: 24,1 mld USD (szacunkowo 26,68 mld USD); wzrost o +20% rok do roku Azure i inne us艂ugi w chmurze: +33% wzrost (bez FX)

Przychody z komputer贸w osobistych wzros艂y o 17% r/r do 13,2 mld USD wobec 13,92 mld USD oczekiwanych

Przychody z gier wzros艂y o 43% r/r (przej臋cie Activision Blizzard)

Przychody ze sprz臋tu Xbox spad艂y o prawie 30% r/r, ale przychody z tre艣ci i us艂ug Xbox wzros艂y o 61% r/r; zgodnie z szacunkami.

Rynki postrzegaj膮 dobry raport Microsoftu jako sygna艂, 偶e sztuczna inteligencja naprawd臋 poprawia og贸ln膮 dzia艂alno艣膰 Microsoftu, nap臋dzaj膮c sprzeda偶 produkt贸w. Dowodem tego jest wskazany przez sam膮 firm臋 pozytywny wp艂yw AI na biznes Azure. Z drugiej strony firma przyzwyczai艂a Wall Street do bardzo mocnych wynik贸w, przez co ci臋偶ko rozkr臋ci膰 eufori臋 nawet tak solidnemu raportowi.聽

殴r贸d艂o: xStation5

Meta Platforms (META.US) - akcje spadaj膮 o 2,5% po godzinach handlu; pocz膮tkowo traci艂y ponad 5%

Przychody: 40,59 mld USD wobec 40,25 mld USD (18,8% r/r) i 34,15 mld USD w ubieg艂ym roku

Zysk na akcj臋 (EPS): 6,03 USD vs 5,25 USD oczekiwano (zysk netto wzr贸s艂 o 35% r/r do 15,69 mld USD)

Wzrost dziennej liczby aktywnych u偶ytkownik贸w Family of Apps o 5% r/r, do 3,29 mld; miesi臋czna liczba aktywnych u偶ytkownik贸w MetaAI na poziomie 500 mln.

Meta podnios艂a 艣redni CAPEX na FY2024 z 38-40 mld USD (poprzednio 37-40 mld USD), obni偶aj膮c ca艂kowite wydatki do 96-98 mld USD (poprzednio 96-99 mld USD) - dobry znak dla dostawc贸w sprz臋tu AI.

Firma spodziewa si臋, 偶e sprzeda偶 w IV kwartale wyniesie od 45 mld USD do 48 mld USD wobec 46,09 mld USD szacowanych przez Wall Street. Ponadto koszty operacyjne wzros艂y o 14% r/r.

Meta spodziewa si臋 dalszych strat w Reality Labs (segment Metaverse/VR), komentuj膮c r贸wnie偶, 偶e regulacje na rynkach USA / UE mog膮 mie膰 wp艂yw na jej przysz艂e wyniki.

Zuckerberg zasygnalizowa艂 dobry kwarta艂 鈥瀗ap臋dzany post臋pem AI鈥; silnymi wynikami w MetaAI, adopcj膮 modelu j臋zykowego聽Llama聽i popytem na okulary AI

Firma spodziewa si臋 鈥瀦nacznego wzrostu wydatk贸w kapita艂owych鈥 w 2025 r., przyspieszonego przez wydatki na infrastruktur臋

Pomimo silnej dynamiki wzrostu i ogromnego wzrostu zysku netto, rynki s膮 cz臋艣ciowo rozczarowane prognozami sprzeda偶y firmy

Meta poprawia rentowno艣膰 i z pewno艣ci膮 nale偶y do sp贸艂ek, gdzie wp艂yw AI na realny biznes w艂a艣ciwie ju偶 jest widoczny. Warto podkre艣li膰 do艣膰 dynamiczny jak na skal臋 dzia艂alno艣ci wzrost u偶ytkownik贸w Family of Apps (Facebook, Instagram, WhattsAp, Reels etc.), kt贸rzy ostatecznie s艂u偶膮 sp贸艂k臋 za baz臋 do monetyzacji dzia艂alno艣ci. W III kwartale widzieli艣my bardzo dynamiczny wzrost zysk贸w. Zadeklarowane zar贸wno wi臋kszy CAPEX (dobrze dla sp贸艂ek - dostawc贸w infrastruktury AI jak Arista Networks), jak i '艣mia艂o艣膰' z jak膮 firma przepala pieni膮dze w biznesie 'Metaverse' (VR) sugeruj膮, 偶e nie widzi kr贸tkoterminowych ryzyk dla biznesu i oczekuje dalszej, pozytywnej dynamiki wzrostu.

殴r贸d艂o: xStation5

Wyniki Starbucks, Microstrategy i Robinhood

R贸wnie偶 Starbucks (SBUX.US), MicroStrategy (MSTR.US) i Robinhood (HOOD.US) opublikowa艂y dzi艣 kwartalne wyniki finansowe.

Starbucks traci 1% po rozczarowaniu zar贸wno po stronie EPS (0,80 USD vs 1,03 USD prognoz), jak i przychod贸w (9,07 mld USD vs 9,3 mld USD prognoz). Co wi臋cej, sprzeda偶 por贸wnywalna sp贸艂ki spad艂a o 9% r/r, obci膮偶ona przez 14% r/r spadek w Chinach. W Ameryce P贸艂nocnej sprzeda偶 spad艂a o 6% r/r.

Akcje Microstrategy trac膮 prawie 8% po zaraportowaniu -1,72 USD EPS vs -0,14 USD oczekiwanego i przychodach (116,07 mln USD vs 121 mln USD prognoz). Ponadto Robinhood zaraportowa艂 0,17 USD EPS vs 0,18 USD oczekiwa艅 Wall Street. i przychody na poziomie 637 mln USD vs 658 mln USD prognozowanych przez rynek; akcje spad艂y o 10% w聽 handlu po godzinach.

殴r贸d艂o: xStation5