US100 traci 1,5% i schodzi na nowe minima 📉

馃毃Presja spadkowa na Wall Street powi臋ksza si臋 wobec zbli偶aj膮cego si臋 鈥濪nia Wyzwolenia鈥

聽

Rynki rozpoczynaj膮 tydzie艅 w bardzo nerwowych nastrojach. Na 30 minut po rozpocz臋ciu handlu na Wall Street, g艂贸wne ameryka艅skie indeksy trac膮 na rynku kasowym w okolicach 1,1% (S&P500) oraz 2,2% (Nasdaq).聽

Spadki po raz kolejny w du偶ej mierze nap臋dzaj膮 taniej膮ce sp贸艂ki technologiczne z sektora p贸艂przewodnik贸w/AI. 殴r贸d艂o: xStation聽

Dzisiejsza zmienno艣膰 na rynkach po weekendzie wynika膰 mo偶e z wywiad贸w, jakie udzieli艂 Donald Trump. W niedziel臋 powiedzia艂 dziennikarzom na pok艂adzie Air Force One, 偶e nowe taryfy odwetowe, kt贸re og艂osi 2 kwietnia, obejm膮 wszystkie kraje, a nie tylko wybran膮 grup臋.聽

Wed艂ug doniesie艅 Trump naciska na swoich doradc贸w, by przyj臋li bardziej zdecydowane podej艣cie do ce艂, przygotowuj膮c si臋 do eskalacji globalnej wojny handlowej. Dodatkowo dzie艅 wcze艣niej w sobot臋 Trump powiedzia艂, 偶e rozwa偶y na艂o偶enie 鈥瀢t贸rnych ce艂鈥 na rosyjsk膮 rop臋, je艣li Rosja b臋dzie utrudnia艂a ustanowienie pokoju na Ukrainie. C艂a te mia艂yby kara膰 tych, kt贸rzy kupuj膮 rosyjsk膮 rop臋, ograniczaj膮c ich dost臋p do rynk贸w ameryka艅skich lub nak艂adaj膮c c艂a si臋gaj膮ce nawet 50%.

Sektor sp贸艂ek technologicznych jest zdecydowanie najbardziej dotkni臋ty wyprzeda偶膮 w tym roku. Indeks sp贸艂ek Mag7 straci艂 YTD -16,8%. Warto r贸wnie偶 zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e notowania indeksu SP500 z wy艂膮czeniem najwi臋kszych bigtech贸w nadal pozostaj膮 na niewielkim 2,8% plusie. 殴r贸d艂o: XTB Research

US100 wybija si臋 na nowe lokalne minima trendu spadkowego i tym samym notowane jest na najni偶szych poziomach obserwowanych od wrze艣nia 2024 roku. Wska藕nik RSI wskazuje na najwi臋ksze wyprzedanie od pa藕dziernika 2022 roku. 殴r贸d艂o: xStation聽

聽