🚨US100 traci 2.5%

Czy chi艅ska technologia AI podwa偶y dominacj臋 ameryka艅skiego Big Tech w sektorze 鉂

Pocz膮tek nowego tygodnia na rynkach finansowych rozpoczyna si臋 od gwa艂townych przecen indeks贸w wobec mo偶liwych zmian uk艂adu si艂 w dynamicznie rozwijaj膮cej si臋 bran偶y sztucznej inteligencji.聽

Dzisiejsze spadki na Wall Street mo偶emy przypisa膰 debiutowi modelu AI, DeepSeek V3. Chi艅ski model 鈥榳strz膮sn膮艂鈥 indeksem Nasdaq 100, prowadz膮c kontrakty terminowe do ponad 2.5% spadku na pocz膮tku nowego tygodnia:

Dzisiejsze przeceny osi膮gaj膮 poka藕ne rozmiary. Walory Nvidii przed otwarciem Wall Street trac膮 obecnie 6.5%, Microsoft traci 3.3%, Bitcoin traci 5.4%, a indeks strachu VIX skacze w tym samym czasie o 9%.

Sp贸艂ka DeepSeek deklaruje, 偶e przeznaczy艂a na szkolenie nowe modelu AI ok. 6 milion贸w dolar贸w i zaj臋艂o jej to kilka miesi臋cy, co stanowi zaledwie u艂amek kwoty i czasu, kt贸ry konkurencja z USA musia艂a po艣wi臋ci膰, aby wytrenowa膰 obecne modele sztucznej inteligencji g艂贸wnych konglomerat贸w technologicznych. Informacje te spowodowa艂y, 偶e cz臋艣膰 inwestor贸w zacz臋艂a podwa偶a膰 zasadno艣膰 dotychczasowych, ogromnych nak艂ad贸w inwestycyjnych na rozw贸j technologii AI, kt贸ra w tym samym czasie i mimo dotychczasowych przekona艅 o zastoju w tej dziedzinie chi艅skiej konkurencji by艂a rozwijana du偶o taniej i wydaje si臋, 偶e podobnie efektywnie.聽

Wiele 藕r贸de艂 wskazuje, 偶e firma korzysta艂a z chip贸w Nvidia starszej generacji, mianowicie H800.聽

Niekt贸re 藕r贸d艂a sugeruj膮, 偶e stoj膮cy za DeepSeek, chi艅ski fundusz High Flyer Capital m贸g艂 korzysta膰 z 10,000 do 50,000 starszych uk艂ad贸w AI od Nvidia, pomimo ameryka艅skich blokad eksportowych.

Jednak nawet w takim scenariuszu, g贸rna granica ilo艣ci tych chip贸w odpowiada mniej wi臋cej 10% tych, wykorzystywanych przez du偶e, ameryka艅skie modele AI jak ChatGPT,聽

Model DeepSeek V3 zadebiutowa艂 10 stycznia, w 鈥榦pen source鈥; b臋dzie m贸g艂 by膰 modyfikowany, a jego proces 鈥榳nioskowania鈥 jest jasny w przeciwie艅stwie do produkt贸w OpenAI i wielu innych 鈥榸achodnich鈥 modeli AI

W przeciwie艅stwie do OpenAI i wielu innych sp贸艂ek sztucznej inteligencji na 鈥榋achodzie鈥, firma DeepSeek prawdopodobnie du偶o szybciej mo偶e osi膮gn膮膰 rentowno艣膰 i nie b臋dzie polega艂a na zastrzykach 鈥榸ewn臋trznego finansowania鈥

Ostatnie doniesienia rynkowe sugeruj膮, 偶e BigTech nie bagatelizuje DeepSeek. Wypowiadali si臋 o nim m.in. CEO Microsoftu, Satya Nadella, czy inwestor Chamath Palihapitiya niegdy艣 w zarz膮dzie Facebooka, kt贸ry zagrozi艂, 偶e udany debiut DeepSeek i jego jako艣膰 mog膮 postawi膰 znak zapytania nad dalszymi 鈥榳ielkimi鈥 inwestycjami w sztuczn膮 inteligencj臋.

Najnowsze informacje wskazuj膮, 偶e DeepSeek wyprzedzi艂 Chat GPT w Apple Store pod wzgl臋dem ilo艣ci pobra艅. Debiut 鈥楧eepSeek鈥 mo偶e w pewnym sensie u艣wiadomi膰 inwestorom, jak wysoko wyceniane s膮 akcje ameryka艅skie, a Wall Street mo偶e kwestionowa膰, czy wielomiliardowe inwestycje w infrastruktur臋 AI s膮 naprawd臋 konieczne.

Indeks US100 gwa艂townie traci dzisiaj o poranku i testuje stref臋 wspar膰 w okolicach 21 400 punkt贸w, kt贸ra stanowi艂a ostatnio g贸rne ograniczenie kana艂u spadkowego na interwale H1. 殴r贸d艂o: xStation