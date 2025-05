US100 zyskuje 0,7% przed NFP📈

馃彌锔廗ontrakt w strefie 200-dniowej EMA przed wa偶nym raportem z ameryka艅skiego rynku pracy

Ostatnia sesja pierwszego tygodnia handlu ka偶dego nowego miesi膮ca to moment publikacji bardzo wa偶nych danych z ameryka艅skiego rynku pracy. Raport NFP, bo to o nim dzisiaj mowa mo偶e zadecydowa膰 po pierwsze czy 鈥瀝yzyko鈥 domknie tygodniowy handel na plusie i czy po drugie zdo艂a go przed艂u偶y膰 w przysz艂ym tygodniu.聽

Czego oczekuje rynek?

USA Przeci臋tne Wynagrodzenie Godzinowe (r/r) (Kwiecie艅): Prognoza 3,9% vs Poprzednio 3,8%

USA Przeci臋tne Wynagrodzenie Godzinowe (m/m) (Kwiecie艅): Prognoza 0,3% vs Poprzednio 0,3%

USA Zatrudnienie poza Rolnictwem (Kwiecie艅): Prognoza 138 tys. vs Poprzednio 228 tys.

USA Zatrudnienie w Sektorze Prywatnym poza Rolnictwem (Kwiecie艅): Prognoza 124 tys. vs Poprzednio 209 tys.

USA Stopa Bezrobocia (Kwiecie艅): Prognoza 4,2% vs Poprzednio 4,2%

Rynek spodziewa si臋 umiarkowanego raportu o zatrudnieniu w kwietniu, pokazuj膮cego spowolnienia dynamiki zatrudnienia, ale utrzymania presji wzrostu wynagrodze艅. Oczekuje si臋, 偶e liczba pracownik贸w poza rolnictwem w USA wzro艣nie o 138 tys. (z 228 tys. w poprzednim miesi膮cu), a stopa bezrobocia pozostanie na sta艂ym poziomie 4,2%. Oczekuje si臋, 偶e 艣rednie zarobki godzinowe wzrosn膮 do 3,9% r/r z 3,8% miesi膮c temu.

Istniej膮 obawy, 偶e wzrost zatrudnienia si臋 zmniejsza, poniewa偶 coraz wi臋ksza liczba sektor贸w ogranicza zatrudnienie z powodu zwi臋kszonej niepewno艣ci gospodarczej spowodowanej polityk膮 taryfow膮 prezydenta Trumpa. Mowa tutaj przede wszystkim o turystyce i hotelarstwie, a tak偶e transporcie i logistyce. Tylko dwa sektory mog膮 odnotowa膰 wzrost zatrudnienia: budownictwo oraz us艂ugi biznesowe.

Potencjalna reakcja rynkowa?

Pozytywny raport NFP wzmocni艂by dolara i m贸g艂by op贸藕ni膰 ci臋cia st贸p przez Fed nawet do czerwca. Indeks dolara ju偶 przebi艂 poziom 100,00, a USD/JPY wzr贸s艂 o 1,6% po go艂臋bim stanowisku BoJ oraz 艂agodzeniu napi臋cia handlowego mi臋dzy Chinami a USA. Bloomberg Financial LP

Rozk艂ad normalny prognoz analityk贸w je艣li chodzi o dzisiejsze dane NFP przechyla si臋 w praw膮 stron臋 (pomijaj膮c warto艣ci skrajne), co tworzy szans臋, na zaskoczenie wy偶szym odczytem. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

US100 (D1)

Nasdaq 100, reprezentowany przez US100, jest notowany w okolicach poziomu zniesienia Fibonacciego 38,2%, kluczowej strefy oporu. Byki b臋d膮 d膮偶y膰 do ponownego przetestowania 200- i 100-dniowych 艣rednich krocz膮cych, podczas gdy nied藕wiedzie prawdopodobnie b臋d膮 naciska膰 na prze艂amanie poziomu 19 195 鈥 poziomu, kt贸ry wcze艣niej wywo艂a艂 trend wzrostowy 鈥 z celem w pobli偶u poziomu zniesienia Fibonacciego 61,8%. Wska藕nik RSI utrzymuje si臋 powy偶ej poziomu 48,5, kt贸ry historycznie sygnalizowa艂 powr贸t do wzrostowej dynamiki po jego przekroczeniu. Jednocze艣nie MACD poszerza si臋, wskazuj膮c na rosn膮c膮 dynamik臋 wzrostow膮.

殴r贸d艂o: xStation