US2000 traci ponad 1% 📉

馃毃Benchmark sp贸艂ek o mniejszej kapitalizacji wymazuje powyborcze wzrosty

W momencie, gdy ameryka艅ski rynek kapita艂owy budzi si臋 w pierwszym dniu nowego tygodnia, kontrakty terminowe na ameryka艅skie indeksy pog艂臋biaj膮 pi膮tkowe spadki. Wszystko wskazuje na to, 偶e dzisiejsza sesja kasowa na Wall Street b臋dzie spadkowa. W momencie publikacji indeks US500 traci 0,64% do 5830 punkt贸w, US100 jest notowany 1,00% ni偶ej do 20800 punkt贸w, a US2000 traci 1,10% do 2177 punkt贸w.

W ostatnim tygodniu inwestorzy otrzymali wiele argument贸w do dalsze wyprzeda偶y. Na pocz膮tku tygodnia otrzymali艣my mocne dane ISM wraz z rekordowo wysokim subindeksem cen. Nast臋pnie obawy inflacyjne wzbudzi艂 raport z Uniwersytetu Michigan, kt贸ry pokaza艂 najwi臋kszy od 2008 roku wzrost oczekiwa艅 inflacji w perspektywie nast臋pnych 5 lat przez konsument贸w. Tydzie艅 zako艅czyli艣my mocn膮 publikacj膮 danych NFP, kt贸re utwierdzi艂y inwestor贸w co do jastrz臋biej postawy Fed w 2025 roku.

Z kolei nowy tydzie艅 rozpoczynamy od kolejnych mocnych wzrost贸w na ropie, dolarze i rentowno艣ciach, co z kolei podtrzymuje presj臋 spadkow膮 na akcjach oraz ryzyko inflacyjne. Uwaga inwestor贸w nied艂ugo skupi si臋 na 艣rodowych odczytach CPI za grudzie艅, kt贸re mog膮 by膰 kolejnym wa偶nym katalizatorem. Niemniej jednak, w grudniowych danych nie powinni艣my jeszcze dostrzec pe艂nego wp艂ywu wzrostu cen energii. Podsumowuj膮c obraz makroekonomiczny, druga po艂owa stycznia powinna by膰 bardzo interesuj膮ca. W zaledwie kolejne dwa tygodnie oczekujemy raportu CPI z USA, inauguracji Trumpa oraz decyzji Fed.

US2000 - przegl膮d techniczny (interwa艂 D1)

Russell 2000 jako pierwszy g艂贸wny indeks ameryka艅ski wymaza艂 ca艂kowicie wzrosty nap臋dzone po zwyci臋stwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Co wi臋cej, US2000 wybij膮 si臋 poni偶ej kluczow膮 stref臋 wsparcia trendu wzrostowego, jakim jest 200- dniowa wyk艂adnicza 艣rednia krocz膮ca (z艂ota krzywa na wykresie). 殴r贸d艂o: xStation聽

US100 - przegl膮d techniczny (interwa艂 D1)

W przypadku benchmarku sp贸艂ek technologicznych spadki si臋gaj膮 100- dniowej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej, chocia偶 skala spadk贸w nie zdo艂a艂a wymaza膰 鈥瀢yborczych鈥 wzrost贸w. 殴r贸d艂o: xStation聽