US30 - Analiza techniczna (28.08.2025)

Patrząc technicznie na kurs US30, od dłuższego czasu obowiązuje trend wzrostowy. Jeśli chodzi o interwał D1, notowania indeksu przekroczyły w ubiegłym tygodniu kluczowy opór w rejonach 45160 pkt. Strefa przy wspomnianym poziomie wynikała z wcześniejszych, wielokrotnych reakcji cenowych. Po wielu testach, przy kolejnym z rzędu ataku, doszło do przełamania oporu, a następnie do testu od drugiej strony (retest). Zgodnie z klasycznymi założeniami analizy technicznej, główny trend pozostaje więc wzrostowy, a potencjalny zasięg kolejnego impulsu to nawet poziom 47477 pkt, gdzie wypada mierzenie zewnętrzne 127,2% ostatniej dużej korekty spadkowej - niebieska siatka Fibonacciego. Oczywiście warunkiem powodzenia takiego scenariusza, jest utrzymanie ceny powyżej wspomnianej strefy 45160 pkt. Gdyby jednak kurs spadł poniżej, ostatnie wybicie należałoby uznać za fałszywe, co mogłoby prowadzić do głębszej korekty, np. w rejony średniej EMA100 - niebieska linia na wykresie. US30 interwał D1. Źródło: xStation5 Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy - H1, kurs od początku sierpnia znajduje się w tendencji wzrostowej. Ostatnie dwie korekty były identycznego zasięgu, co zgodnie z metodologią Overbalance świadczy o utrzymaniu tendencji wzrostowej. Aktualnie w krótkim terminie tworzy się formacja podwójnego wierzchołka, niemniej dopóki cena nie zaneguje wspomnianej geometrii 1:1, obowiązuje trend wzrostowy. Wcześniej należy także zwrócić uwagę na średnią EMA100 przy 45460 pkt, która może stanowić krótkoterminowe wsparcie. US30 interwał H1. Źródło: xStation5



