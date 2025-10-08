US OPEN: Wall Street nie boi się zamknięcia rządu 📈💲

Amerykańskie indeksy rozpoczęły środową sesję wzrostami, mimo że impas budżetowy i trwające zamknięcie rządu federalnego nie schodzą z ust analityków i dziennikarzy. Inwestorzy wydają się ignorować polityczny chaos w Waszyngtonie, skupiając się raczej na wynikach spółek technologicznych, które wciąż napędzają rynek.

Na otwarciu najmocniej rośnie NASDAQ, podczas gdy Russell 2000 pozostaje w tyle. Utrzymuje to wielomiesięczny trend dominacji spółek z sektora AI i technologii, które zawłaszczają coraz większą część rynkowego kapitału, wypychając mniejsze i bardziej tradycyjne firmy z centrum uwagi inwestorów.



Źródło: Bloomberg Finanse Lp

Na otwarciu dzisiejszej sesji najlepiej radzą sobie spółki z sektora technologii informatycznych oraz opieki zdrowotnej, natomiast w dół indeksy ciągną energetyka i finanse.

Meteorytowe wzrosty metali szlachetnych, szczególnie złota i srebra, a dziś również i Palladu, w połączeniu z rosnącymi indeksami mimo napięć politycznych, mogą wskazywać, że inwestorzy coraz wyraźniej zaczynają wyceniać tzw. “Debasement Trade”. Czyli ucieczkę w aktywa materialne i cyfrowe w obliczu rosnących obaw o dług publiczny i realną wartość dolara. Wzrosty postępują pomimo wczorajszego ochłodzenia nastrojów po wynikach Oracle. Spółka ujawniła, że wydała 100 milionów dolarów na wynajem chipów Nvidii co wzbudziło pewne wątpliwości co do efektywności kosztowej tych projektów oraz samej spółki. Co ważne w tym kontekście, start-up “xAI” Elona Muska zgromadził już 20 miliardów dolarów w celu zakupu i wynajmu chipów Nvidia. Co ciekawe, wśród inwestorów finansujących projekt znalazła się sama Nvidia. W tle pozostaje napięta sytuacja polityczna. Senat odrzucił wczoraj kolejną ustawę budżetową Republikanów, a rząd federalny pozostaje zamknięty. Na razie nie widać perspektyw na kompromis. W tym otoczeniu inwestorzy czekają przede wszystkim na publikację minutek z ostatniego posiedzenia FOMC, które pojawią się dziś wieczorem. Rynek liczy, że dokument rzuci więcej światła na to, jak bank centralny ocenia sytuację oraz jak zamknięcie rządu wpływa na proces decyzyjny FEDu.



US100 (D1)

Źródła: Xstation5

Z technicznego punktu widzenia cena utrzymuje się solidnie w ramach długoterminowego kanału wzrostowego, którego dolne ograniczenie od wielu miesięcy skutecznie pełni rolę wsparcia. Struktura trendu pozostaje nienaruszona, a dynamika ruchu sugeruje, że kupujący wciąż kontrolują rynek. Jedynym istotnym oporem w obecnej chwili pozostaje poziom ostatniego ATH. W przypadku pojawienia się jednak korekty spadkowej pierwszym znaczącym wsparciem będzie rejon 24640 dolarów. To strefa, w której zbiegają się lokalne minima, średnia krocząca EMA25, oraz poziom zniesienia FIBO 23,6%. Utrzymanie tej strefy powinno być kluczowe dla zachowania aktualnego impetu wzrostowego.



Wiadomości ze spółek:

Confluent (CFLT.US) - Spółka produkująca oprogramowanie oraz infrastrukturę baz danych, ogłosiła, że szuka dla siebie nowego nabywcy. Kurs akcji rośnie na otwarciu o 10%.

Rocket Lab (RKLB.US) - Spółka odpowiedzialna za projektowanie i produkcję rakiet kontynułuje trend wzrostowy, rosnąc dziś o ponad 9% po ogłoszeniu podpisania umowy z japońskim operatorem satelit.

Anglogold (AU.US) - Spółka wydobywająca złoto rośnie o ponad 2% na fali euforycznego sentymentu wobec metali szlachetnych.

FedEx (FDX.US) - Spółka logistyczna traci ok. 2% po tym jak Morgan Stanley obniżył jej perspektywy.

QuantumScape (QS.US) — Producent baterii rośnie o 5% po ogłoszeniu współpracy z spółką Murata przy nowym projekcie.

