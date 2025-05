US500 nieznacznie traci przed CPI 🗽

Kontrakty na Wall Street nieznacznie trac膮 przed publikacj膮 CPI z USA (14:30)馃毄

Publikowane dzi艣 o 14:30 dane CPI ze Stan贸w Zjednoczonych s膮 kluczowym raportem makro w tym tygodniu. Przed publikacj膮 dolar i indeksy na Wall Street nieznacznie trac膮, lecz wyhamowanie wzrost贸w przysz艂o po pot臋偶nym odbiciu ameryka艅skich aktyw贸w. Rynek zwr贸ci uwag臋, czy kwietniowy raport wska偶e wzrost inflacji, czy te偶 nie rozbudzi obaw o 鈥榚fekt inflacyjny鈥 chaosu w polityce handlowej nowej administracji USA.

Scenariusz wy偶szej inflacji CPI z USA mo偶e uprawdopodobni膰 korekt臋 aktyw贸w ameryka艅skich, podczas gdy jej spadek, lub odczyt zgodny z prognoz膮 - przybli偶y膰 perspektyw臋 obni偶ek st贸p w Fed i wesprze膰 indeksy, kt贸re po umowie USA - Chiny niemal uzna艂y wojn臋 handlow膮 za rozdzia艂 zamkni臋ty.

Odczyt b臋dzie stanowi艂 pierwszy wgl膮d w realny efekt na konsument贸w w USA polityki celnej wprowadzonej przez Donalda Trumpa. Zaprezentowane 2 kwietnia c艂a odwetowe wstrz膮sn臋艂y rynkami finansowymi i wzmocni艂y niepewno艣膰 dotycz膮c膮 przysz艂o艣ci gospodarczej USA w szczeg贸lno艣ci w uj臋ciu zachowania cen.聽

Jednocze艣nie warto pami臋ta膰, 偶e rynek coraz mocniej przychyla si臋 w stron臋 obni偶ki przez Fed st贸p procentowych, a jednym z czynnik贸w odsuwaj膮cych w czasie t臋 decyzj臋 mo偶e by膰 umacnianie si臋 inflacji w Stanach.聽

Dzisiejszy odczyt CPI rzuci 艣wiat艂o na kilka istotnych kwestii z punktu widzenia inwestor贸w, a tak偶e mo偶e zachwia膰 prognozami w stosunku do polityki monetarnej Fed. To mo偶e w kr贸tkim terminie wywo艂a膰 ruchy zar贸wno na walucie ameryka艅skiej, rentowno艣ciach ameryka艅skich obligacji, jak i rynku akcji.

Oczekiwania rynku

CPI (m/m): 0,3% (poprzednio: -0,1%)

CPI bazowy (m/m): 0,3% (poprzednio: 0,1%)

CPI (r/r): 2,4% (poprzednio: 2,4%)聽

CPI bazowy (r/r): 2,8% (poprzednio: 2,8%)聽

Cho膰 Trump na razie zawiesi艂 cz臋艣膰 ce艂, w tym wczoraj podj膮艂 decyzj臋 o 90-dniowym zawieszeniu 145% ce艂 na dobra chi艅skie, mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e zar贸wno tymczasowo podwy偶szone c艂a odwetowe, jak r贸wnie偶 wci膮偶 obowi膮zuj膮ce 10% c艂a og贸lne mog膮 spowodowa膰 skokowe wstrzymanie obni偶ki cen produkt贸w najmocniej zale偶nych od importu. W tym przypadku mog膮 to by膰 m.in. pojazdy, meble, czy produkty domowe.聽

Poprzednia CPI by艂a nisza, od oczekiwa艅 (2,4% vs 2,8% w marcu), kontrastuj膮c z obawami o powr贸t presji inflacyjnej na skutek ce艂 oraz podkre艣lon膮 przez Fed niepewno艣ci膮 o skal臋 ich wp艂ywu na d艂ugoterminow膮 dynamik臋 cen. Dane te dotyczy艂y jednak okresu sprzed wprowadzenia 10-procentowych 鈥渃e艂 na wszystko鈥, dlatego te偶 z perspektywy rynku by艂 to non-event.

W marcu ceny energii spad艂y o 3,3% r/r (najwi臋cej od pa藕dziernika 2024), g艂贸wnie w wyniku zawirowa艅 sezonowych (obawy o popyt)). Ulg臋 przynios艂a s艂abn膮ca inflacja czynsz贸w, kt贸ra odpowiada za ok 鈪 CPI.

Bior膮c pod uwag臋 spadek inflacji w kwietniu, mediana prognoz ostro偶nie wskazuje na utrzymanie si臋 CPI na poziomie 2,4% r/r. Odczyt musia艂by wyra藕nie odchyli膰 si臋 w kt贸r膮艣 ze stron, aby wywo艂a膰 szczeg贸ln膮 zmienno艣膰 na rynku. Wagi natomiast nabiera odczyt m/m, w kt贸rym inwestorzy b臋d膮 doszukiwa膰 si臋 pierwszych pochodnych 10% szerokich ce艂. Tutaj oczekuje si臋 pierwszego w 2025 roku wzrostu cen, o 0,3%.

Inflacj臋 podbi膰 mog膮 wy偶sze ceny samochod贸w i co zaskakuj膮co - paliw na ameryk艅skich stacjach. 殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Jednak inflacja w czynszach spada i prawdopodobnie amortyzuje wzrost powy偶szych kategorii. 殴r贸d艂o: XTB Research聽

Mocny spadek oczekiwa艅 dotycz膮cych obni偶ki i zachowanie rentowno艣ci

W trakcie ostatniego tygodnia mocno spad艂o wyceniane przez rynek prawdopodobie艅stwo obni偶ki st贸p procentowych przez Fed na lipcowym posiedzeniu. Jeszcze w zesz艂ym tygodniu rynek spodziewa艂 si臋 jednego pe艂nego ci臋cia st贸p procentowych, podczas gdy obecnie rynek przypisuje ok. 40% prawdopodobie艅stwo takiego ruchu. Je偶eli odczyt CPI oka偶e si臋 znacz膮co wy偶szy od oczekiwa艅, a w same sk艂adowe odczytu wska偶膮 na wy偶szy impuls wzrostowy w miksie produkt贸w, na kt贸re c艂a nie maj膮 a偶 tak mocnego wp艂ywu, mo偶na spodziewa膰 si臋 dalszego os艂abiania nastawienia rynku do potencjalnej obni偶ki, co z kolei mog艂oby wspom贸c rosn膮ce rentowno艣ci obligacji.聽

Przewidywania rynku dotycz膮ce obni偶ek st贸p procentowych na kolejnych posiedzeniach Fed. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P.聽

Na rynku ameryka艅skiego d艂ugu widzimy powr贸t do wzrost贸w rentowno艣ci 10-letnich obligacji, po dynamicznych spadkach, jakie widzieli艣my wraz ze wzrostem paniki rynkowej wywo艂anej zamieszaniem wok贸艂 ce艂 odwetowych. Obecnie powr贸t do bardziej ryzykownych aktyw贸w, a tak偶e obni偶ka oczekiwa艅 dotycz膮cych luzowania polityki przez Fed doprowadzi艂y do dynamicznego wzrostu rentowno艣ci z powrotem w okolice 4,45%.





殴r贸d艂o: XTB Reseach, Macrobond

Wykres US500 (interwa艂 D1, H1)

Kontrakty na S&P 500 wr贸ci艂y powy偶ej EMA200, a od pocz膮tku kwietnia obserwujemy 鈥榁-kszta艂tne鈥 odbicie, podobne do tych z roku 2018, czy 2020. Wska藕nik RSI na poziomie 63 wci膮偶 nie pokazuje oznak przegrzania.

殴r贸d艂o: xStation5

Na interwale godzinowym widzimy, 偶e US500 wybi艂 si臋 powy偶ej 71.6 zniesienia Fibo fali spadkowej z lutego. Wci膮偶 jednak jest to potencjalnie istotna strefa oporu, co sugeruj膮 poprzednie reakcje cenowe, z drugiej po艂owy marca, gdy z ich poziomu, przy 5850 pkt uruchomiony zosta艂 impuls spadkowy.

殴r贸d艂o: xStation5