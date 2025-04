⏫US500 rośnie 3% przez deeskalację handlową

USA planują obniżenie stawek celnych na chińskie produkty

Wall Street Journal potwierdza wcześniejsze doniesienia oraz zapowiedzi Trumpa i Bessenta o deeskalacji konfliktu handlowego. Stany Zjednoczone miałyby obniżyć stawki do docelowego poziomu 50-65%. WSJ podaje również konkretnie, że produkty mniej znaczące z perspektywy bezpieczeństwa narodowego miałyby być obarczone stawką celną na poziomie 35%, natomiast te kluczowe dla Stanów Zjednoczonych miałby być obarczone stawką na poziomie 100%. Choć poziomy te są wciąż bardzo duże, ale jest to znacząca deeskalacja w porównaniu do obecnej stawki na poziomie 145%. Donald Trump wcześniej wskazał, że stawki będą obniżane, ale pozostaną powyżej 0%. Z kolei Bessent mówił o zbyt dużym obciążeniom dla amerykańskich firm.

Jednocześnie Donald Trump wskazał w ostatnich godzinach, że nie zamierza zwalniać Jerome Powella ze stanowiska szefa Fed, co zmniejsza obawy o stabilność dolara na rynku. Oczywiście prawdopodobnie doradcy prezydenta wskazali, że taka sytuacja praktycznie nie mogłaby mieć miejsca. Jednocześnie CNBC donosi, że zmiany w cłach nie mają być jednostronne, co oznacza najprawdopodobniej potrzebę odpowiedzi ze strony Chin. W najbliższych minutach ma wypowiadać się Bessent, prawdopodobnie na temat ceł.

Warto również wspomnieć o dobrych wynikach amerykańskich spółek. Tesla zaprezentowała wczoraj spory spadek sprzedaży w ujęciu rocznym, ale jednocześnie wyniki były wyraźnie lepsze niż najbardziej pesymistyczne oczekiwania. Intel informuje o planie zwolnienia 20% swoich pracowników w celu zmniejszenia kosztów i zniwelowania nieefektywności. Boeing prezentuje pierwszy wzrost przychodów od 2023 roku, natomiast Phillip Morris prezentuje solidne wyniki za miniony kwartał oraz podwyższa oczekiwania na cały 2025 rok.

US500 rośnie ponad 3% podczas dzisiejszej sesji, kontynuując silne odbicie z wczoraj. Obecnie testowana jest średnia 25 okresowa oraz zniesienie 50% całej ostatniej fali spadkowej. W tym momencie brakuje 3,5% do odrobienia strat powstałych po wprowadzeniu ceł wzajemnych przez Donalda Trumpa. Źródło: xStation5