💲USD ogranicza wzrost do 0.15% przed minutes

Dzisiaj o godzinie 20:00 poznamy zapisy rozm贸w cz艂onk贸w FOMC z ostatniego posiedzenia

Minutes FOMC b臋dzie jednym z wa偶niejszych wydarze艅 dzisiejszej sesji, cho膰 nie mo偶na wykluczy膰, 偶e ton rynkom finansowym wyznaczy szereg wypowiedzi bankier贸w Fed tu偶 przed dzisiejszym wydarzeniem. Przed publikacj膮 minutes b臋dziemy mogli us艂ysze膰 wypowiedzi Bostica, Logan, Goolsbee鈥檈go, Barkina oraz Jeffersona. Po minutes ju偶 po zamkni臋ciu sesji na Wall Street przemawia膰 b臋dzie r贸wnie偶 Collins. Wobec tego najnowsze wypowiedzi cz艂onk贸w Fed b臋d膮 艣wie偶szym spojrzeniem na polityk臋 monetarn膮 ni偶 zapisy rozm贸w z posiedzenia sprzed 3 tygodni.

Co poka偶e minutes FOMC?

Pomimo tego, 偶e od ostatniej decyzji o stopach procentowych min臋艂o 3 tygodnie, warto zwr贸ci膰 uwag臋 na to, co kierowa艂o bankierami, aby zdecydowa膰 si臋 na wi臋ksz膮 obni偶k臋 st贸p procentowych. Je艣li bankierzy s膮 pewni gospodarki, nie powinno to mocno zaszkodzi膰 ameryka艅skim aktywom. Je艣li jednak decyzja by艂a podyktowana du偶ymi obawami o rynek pracy, mo偶e to zaszkodzi膰 dolarowi oraz Wall Street. Na co warto zwr贸ci膰 uwag臋 w minutes?

Niejednolito艣膰 pogl膮d贸w. Decyzja o ci臋ciu zosta艂a podj臋ta, ale Bowman g艂osowa艂a za obni偶k膮 o 25 punkt贸w bazowych

Du偶e znaczenie ma g艂os samego szefa, kt贸ry wskaza艂 na zasadno艣膰 wi臋kszego ruchu i najprawdopodobniej m贸g艂 przekona膰 wi臋kszo艣膰 niezdecydowanych na wi臋ksz膮 obni偶k臋

Je艣li minutes poka偶膮, 偶e Powell musia艂 przekonywa膰 du偶膮 cz臋艣膰 cz艂onk贸w FOMC, ci mog膮 teraz optowa膰 za obni偶k膮 o 25 punkt贸w bazowych na kolejnym posiedzeniu

Obni偶ka o 50 punkt贸w bazowych mo偶e by膰 sygna艂em rekalibracji polityki i ka偶dy kolejny ruch b臋dzie ju偶 raczej standardowy

Powodem do wi臋kszych obni偶ek mo偶e by膰 s艂abo艣膰 gospodarcza, kt贸rej nie wida膰 tak wyra藕ne w danych (w szczeg贸lno艣ci tych ostatnich)

Bior膮c pod uwag臋 ostatnio lepsze dane z ameryka艅skiej gospodarki (przede wszystkim z rynku pracy), istnieje szansa, 偶e wi臋kszo艣膰 niezdecydowanych cz艂onk贸w, kt贸rych przekona艂 Powell, b臋dzie obstawia膰 mniejsz膮 obni偶k臋 o 25 punkt贸w bazowych podczas listopadowego posiedzenia. Obecnie rynek widzi jeszcze dwie obni偶ki w tym roku i 艣redni膮 efektywn膮 stop臋 na poziomie 4,3%. Z kolei na czerwiec przysz艂ego roku rynek widzi 4-5 obni偶ek z efektywn膮 stop膮 na poziomie 3,6%.聽

Oczekiwane stopy na koniec tego roku oraz na po艂ow臋 przysz艂ego roku wzros艂y, co spotka艂o si臋 z umocnieniem dolara. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak zareaguje rynek?

Zdaniem modelu Bloomberga do przetwarzania wypowiedzi cz艂onk贸w Fed, ich nastawienie nie zmieni艂o si臋 znacz膮co, dlatego uzasadnienie ostatniego umocnienia dolara b臋dzie zale偶a艂o od ich s艂贸w. Je艣li wyklucz膮 mo偶liwo艣膰 obni偶ki o 50 punkt贸w bazowych, dolar ma jeszcze perspektyw臋 umocnienia. Je艣li jednak oka偶e si臋, 偶e chcieliby oni kontynuacji mocniejszych obni偶ek, wtedy dolar prawdopodobnie powr贸ci do trendu spadkowego.聽

聽

Indeks sentymentu wypowiedzi cz艂onk贸w Fed nie zmieni艂 si臋 znacz膮co, a dolar umocni艂 si臋. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP

Indeks dolara (USDIDX) odbi艂 od ko艅ca wrze艣nia ponad 2,5% i obecnie znajduje si臋 najwy偶ej od po艂owy czerwca. Dolar jest obecnie te偶 dosy膰 mocno wyprzedany patrz膮c z perspektywy danych CFTC. Jednocze艣nie sezonowo艣膰 wskazuje na s艂abo艣膰 dolara do ko艅ca pa藕dziernika. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e przed nami wiele ciekawych wydarze艅: dzisiejsze FOMC, inflacja CPI za wrzesie艅, nast臋pnie inflacja PCE i raport NFP za pa藕dziernik. Te wszystkie wydarzenia b臋d膮 mia艂y miejsce przed wyborami prezydenckimi, a dwa dni po wyborach b臋dzie mia艂a miejsce decyzja Fed. Jak wida膰, powod贸w do zmienno艣ci b臋dzie bardzo du偶o.聽

USDIDX testuje obecnie wa偶n膮 stref臋 oporu pomi臋dzy zniesieniem 38.2 oraz zniesieniem 50.0 ostatniej fali spadkowej. Je艣li minutes Fed poka偶e, 偶e obni偶ka o 50 pb by艂a jednorazow膮 spraw膮, a bankierzy b臋d膮 wskazywa膰 na 25 pb, wtedy istnieje szansa na przebicie si臋 przynajmniej do poziomu 103. Wzrost do 104 wymaga艂by wy偶szej inflacji od oczekiwa艅 i szeregu pozytywnych innych odczyt贸w z USA. Nawet przy wzro艣cie do 103, mo偶liwe b臋dzie szybkie rozpocz臋cie korekty. Niemniej je艣li dzisiejsze minutes pokaza艂yby si臋 go艂臋bie, wtedy celem b臋dzie zakres w okolicach zniesienia 23.6 oraz przy poziomie 101 dla indeksu dolara.聽