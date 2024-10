💲USD traci przed sprzedażą detaliczną

Czy dane potwierdz膮 potrzeb臋 obni偶ki st贸p przez Fed o 50 pb?

Dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy dane dotycz膮ce sprzeda偶y detalicznej w USA. Po mocnym odbiciu w lipcu oczekuje si臋 spowolnienia za sierpie艅, co jest zwi膮zane ze s艂abo艣ci膮 po stronie sprzedanych samochod贸w. Jak pokazuj膮 jednak dane z ostatnich 30 lat, sprzeda偶 detaliczna odbija艂a 3-4 miesi膮ce po pierwszej obni偶ce st贸p procentowych.聽

Czy dane uzasadni膮 potrzeb臋 wi臋kszej obni偶ki?

Sierpniowe dane niemal na pewno poka偶膮 spadek sprzeda偶y detalicznej, bior膮c pod uwag臋 dane sprzeda偶owe w sektorze samochodowym. Warto r贸wnie偶 pami臋ta膰 o dosy膰 mocnym odbiciu og贸lnej sprzeda偶y w lipcu, co powoduje dosy膰 wysoki stan bazy. Dzisiejsze dane musia艂yby pokaza膰 nie tylko mocniejszy spadek og贸lnej sprzeda偶y, ale r贸wnie偶 spadek sprzeda偶y bazowej, aby upewni膰 si臋, 偶e Fed obetnie stopy procentowe o 50 punkt贸w bazowych. Jakie mamy oczekiwania rynkowe przed dzisiejszym odczytem?

Sprzeda偶 detaliczna ma spa艣膰 o 0,2% m/m w por贸wnaniu do lipca, kiedy to sprzeda偶 wzros艂a o 1,0% m/m. Realnie sprzeda偶 ma spa艣膰 o 0,3% m/m.

Sprzeda偶 bazowa (wykluczaj膮ca sprzeda偶 samochod贸w) ma wzrosn膮膰 o 0,2% m/m, przy poprzednim wzro艣cie na poziomie 0,4% m/m. Realnie sprzeda偶 bazowa ma wzrosn膮膰 o 0,1% m/m

Sprzeda偶 bazowa bez samochod贸w oraz paliw ma wzrosn膮膰 o 0,3% m/m przy poprzednim poziomie 0,4% m/m

Grupa kontrolna (kt贸ra wyklucza 偶ywno艣膰, samochody, paliwa i materia艂y budowlane) ma wzrosn膮膰 o 0,3% m/m oraz realnie o 0,1% m/m.

Bloomberg Economics wskazuje, 偶e sprzeda偶 detaliczna zwykle odbija艂a na 3-4 miesi膮ce po dokonaniu pierwszej obnizki st贸p procentowych ze strony Fed. Ni偶sze oprocentowanie kart kredytowych i kredyt贸w konsumpcyjnych powinno doprowadzi膰 do lekkiego o偶ywienia konsumpcji.聽

Sprzeda偶 nominalnie wzros艂a ostatnio o 1,0% m/m. Realnie po kilku miesi膮cach stagnacji mieli艣my jednak odbicie. Ze wzgl臋du na wysok膮 baz臋 z lipca oczekuje si臋 teraz spadku sprzeda偶y: nominalnie oraz realnie. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Wi臋kszo艣膰 kategorii sprzeda偶y (poza 偶ywno艣ci膮) ma pokaza膰 wolniejsz膮 sprzeda偶 ni偶 standardowo. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP

Jak zareaguje rynek?

Rynek wycenia obecnie ponad 70% prawdopodobie艅stwa na obni偶k臋 st贸p procentowych o 50 punkt贸w bazowych przez Fed. Dane musia艂yby dzisiaj wypa艣膰 znacz膮co gorzej od oczekiwa艅, aby doprowadzi膰 do wzrostu prawdopodobie艅stwa powy偶ej 80%. Spadek og贸lnej sprzeda偶y jest raczej mocno prawdopodobny, ale zaskoczenie w postaci braku zmian w por贸wnaniu do poprzedniego miesi膮ca by艂oby oznak膮 mocnej postawy konsument贸w, co mog艂oby wp艂yn膮膰 pozytywnie na dolara. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e zmiany na rynku walutowym dzisiaj b臋d膮 raczej ograniczone, patrz膮c na jutrzejsze bardzo wa偶ne wydarzenie.聽

EURUSD ro艣nie dzisiaj umiarkowanie przed publikacj膮 danych. Para cofn臋艂a si臋 jedynie minimalnie po publikacji ekstremalnie s艂abych danych z Niemiec dotycz膮cych nastroj贸w w艣r贸d analityk贸w i inwestor贸w. Mocniejsze dane (brak zmian wzgl臋dem poprzedniego miesi膮ca) mog膮 doprowadzi膰 do cofni臋cia pary w okolice poziomu 1,1100. Z drugiej strony je艣li sprzeda偶 bazowa nie wzros艂aby wbrew oczekiwaniom, oznacza艂oby to oznak臋 mocnej s艂abo艣ci ameryka艅skiego spo艂ecze艅stwa, co prawdopodobnie doprowadzi艂oby do wzrostu pomi臋dzy 1,1160-1,1180.聽

殴r贸d艂o: xStation5