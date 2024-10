USDJPY lekko traci po jastrzębich uwagach BoJ Himino

Japoński jen umocnił się nieznacznie po tym, jak członek BoJ, Ryozo Himino zasygnalizował, że bank jest gotowy do dalszego podnoszenia stóp procentowych, jeśli ekspansja gospodarcza się zmaterializuje. Himino zasygnalizował, że japońska gospodarka zaczęła się zmieniać, a japońska polityka pieniężna również powinna się odpowiednio zmienić. Rekordowe zyski przedsiębiorstw i rekordowo wysoki wzrost płac w kraju stanowią znaczącą presję inflacyjną. Ogólnie rzecz biorąc, Himino zasygnalizował, że jeśli prognozy z lipca się zmaterializują, BoJ będzie musiał podnieść stopy procentowe, ponieważ wiele „realnych stóp” jest obecnie ujemnych.

Również były członek zarządu Banku Japonii, Kazuo Momma (obecnie ekonomista wykonawczy w Mizuho Research & Technologies) zasygnalizował, że „jeśli jen osłabi się do 150 lub 155, przesunie to termin podwyżki stóp”. Jednak japońscy bankierzy prawdopodobnie poczekają do końca roku na raporty o cenach importowych i kurs USDJPY, a także wpływ podwyżek płac i przyszłoroczne negocjacje płacowe.

Źródło: xStation5