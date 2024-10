🏯USDJPY rośnie 1.2%

Niepewno艣膰 przed wyborami, brak zdecydowania BoJ i s艂abe prognozy wzrostu os艂abiaj膮 jena najmocniej od 3 miesi臋cy.

Jen traci dzisiaj ponad 1% w stosunku do dolara ameryka艅skiego, co jest zwi膮zane z kilkoma czynnikami:

zbli偶aj膮cymi si臋 wyborami w Japonii 27 pa藕dziernika

decyzj膮 Banku Japonii 31 pa藕dziernika

wyborami w Stanach Zjednoczonych

decyzj膮 Fed

s艂abymi prognozami gospodarczymi ze strony MFW

Wybory w Japonii odb臋d膮 si臋 w najbli偶sz膮 niedziel臋 i ostatnie sonda偶e pokazuj膮, 偶e obecnie rz膮dz膮ca koalicja mo偶e nie utrzyma膰 wi臋kszo艣ci. Rynki nie lubi膮 zmian i istnieje du偶a szansa, 偶e inna w艂adza b臋dzie mia艂a inny pomys艂 na s艂abn膮c膮 gospodark臋.聽

Zaraz po wyborach decyzj臋 b臋dzie podejmowa膰 Bank Japonii. Komunikacja ze strony BoJ nie wskazywa艂a w ostatnim czasie na nadchodz膮ce podwy偶ki st贸p procentowych. Kolejna podwy偶ka jest mo偶liwa dopiero w marcu, kiedy rynek daje na ten ruch 80% prawdopodobie艅stwo.

Jen os艂abia si臋 r贸wnie偶 ze wzgl臋du na rosn膮ce prawdopodobie艅stwo wygrania wybor贸w przez Trumpa. Popularne portale umo偶liwiaj膮ce zak艂ady daj膮 od 60 do 64% prawdopodobie艅stwa na wygran膮 by艂ego prezydenta. Trump wielokrotnie wypowiada艂 si臋 negatywnie na temat polityki Japonii dotycz膮cej utrzymywania s艂abego jena i by艂 ch臋tny na wprowadzanie ce艂 na japo艅skie produkty.聽

MFW obni偶a perspektyw臋 wzrostu dla Japonii w tym roku do zaledwie 0,3% r/r z poziomu 0,7% r/r. MFW wskazuje w swojej decyzji, 偶e rozkwit turystyki w zwi膮zku z tanim jenem by艂 jedynie jednorazowym wydarzeniem, a dodatkowo sektor samochodowy ma spore problemy.聽

Cz臋艣膰 wyprzeda偶y spowodowana jest tak偶e si艂膮 ameryka艅skiego dolara.聽

Rentowno艣ci 10-letnich obligacji skarbowych wzros艂y wczoraj do 4.2%, poziomu niewidzianego od lipca, daj膮c dow贸d temu, 偶e rynek nie widzi agresywnego cyklu obni偶ek Fed jako bazowego scenariusza na kolejne kwarta艂y.聽

Podczas gdy MFW obni偶y艂 prognozy wzrostu PKB wi臋kszo艣ci rozwini臋tych gospodarek, dla Stan贸w Zjednoczonych podwy偶szy艂 prognoz臋 wzrostu gospodarczego na 2025 rok. Aktualnie rynek wycenia blisko 13% szans na brak obni偶ki st贸p Fed, w listopadzie, ale pod wi臋kszym znakiem zapytania stoi przysz艂y rok,聽

Wed艂ug 鈥榙otplotu鈥 zaprezentowanego na wrze艣niowym posiedzeniu powinni艣my zobaczy膰 nawet ok. 100 pb obni偶ek st贸p w przysz艂ym roku. Wobec mocnych danych makro z gospodarki USA i ryzyka wzrostu cen ropy, rynek postrzega obecnie taki scenariusz jako mniej realny; rynek pracy nie wykazuje 鈥榓larmuj膮cych鈥 oznak spowolnienia, 艣ci膮ga膰 z Fed jak膮kolwiek presj臋 na przyspieszony cykl.

Spojrzenie techniczne

USDJPY przebija si臋 przez 200 sesyjn膮 艣redni膮, wcze艣niej odbijaj膮c si臋 od 100 sesyjnej 艣redniej. Para jest obecnie najwy偶ej od lipca bie偶膮cego roku. Obserwujemy r贸wnie偶 spadek pozycji d艂ugich i wzrost pozycji kr贸tkich, co oznacza zw膮tpienie kapita艂u spekulacyjnego, co do mo偶liwo艣ci utrzymania mocnego jena. Obecnie para testuje zniesienie 61.8 ostatniej fali spadkowej. Je艣li ten poziom zostanie przebity, kolejnym wa偶nym celem dla pary b臋dzie poziom 155. Obecnie jedynie podwy偶ka st贸p procentowych, poprzedzona wyra藕nym zwyci臋stwem partii LDP w Japonii mog艂aby odwr贸ci膰 losy na parze walutowej.聽