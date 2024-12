USDJPY zyskuje niemal 0,8% po decyzji BoJ 📈

Para USDJPY znajduje si臋 najwy偶ej od po艂owy listopada wobec braku podwy偶ki st贸p w Japonii

Bank Japonii zdecydowa艂 si臋 utrzyma膰 stopy na niezmienionym poziomie 0.25% podczas dzisiejszej decyzji monetarnej, co by艂o zgodne z oczekiwaniami analityk贸w. Rozk艂ad g艂os贸w bankier贸w to 8 g艂osuj膮cych za utrzymaniem i jeden g艂osuj膮cy za podwy偶k膮, co pokazuje, 偶e na ten moment przedstawiciele BoJ czekaj膮 na nap艂ywaj膮ce dane, aby potwierdzi膰 zasadno艣膰 kontynuowania cyklu podwy偶ek wobec og贸lnej sytuacji gospodarczej kraju.聽

Szef banku centralnego Kazuo Ueda wypowiada si臋 bardzo go艂臋bio w trakcie konferencji prasowej. Wskazuje, 偶e potrzebuje spe艂nienia si臋 prognoz gospodarczych, aby mo偶liwe by艂o podniesienie st贸p procentowych. W kontek艣cie prognoz wskazuje, 偶e czeka na wiosenne negocjacje cenowe w du偶ych przedsi臋biorstwach, kt贸re mog膮 doprowadzi膰 do trwa艂ego umocnienia si臋 inflacji w okolicach celu. Jego zdaniem brak nowych informacji na temat perspektyw p艂ac doprowadzi艂 do tego, 偶e stopy procentowe pozosta艂y bez zmian.聽

Rynki pieni臋偶ne przewiduj膮, 偶e BOJ podniesie stopy procentowe na pocz膮tku 2025 roku. Decyzja marcowa Banku Japonii ma podnie艣膰 poziom st贸p do 0,5%.

USDJPY ro艣nie dzisiaj o niemal 0,8% i testowane s膮 poziomy najwy偶sze od po艂owy listopada. Warto wspomnie膰, 偶e wczoraj wzrosty pobudzone by艂y jastrz臋bim wyd藕wi臋kiem decyzji Fed. Kolejny wa偶ny poziom oporu to okolice 157, nieco powy偶ej zniesienia 78.6.聽