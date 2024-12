USDJPY zyskuje przed NFP 🔔

Pa藕dziernikowe dane prawdopodobnie zostan膮 zrewidowane w g贸r臋 z 12 tys. do ponad 50 tys. miejsc pracy, ale bazowy wzrost zatrudnienia pozostaje s艂aby.

Du偶y wzrost si艂y roboczej (szacunki nawet do +389 tys.) ma przyczyni膰 si臋 do wzrostu stopy bezrobocia. Obecnie 艣rednia wskazuje na 4,15%, z dolny i g贸rnym ograniczeniem na poziomie 4,0-4,3%.

Ostatni raport za kwartalny spis wynagrodze艅 (QCEW) sugerowa艂, 偶e od trzeciego kwarta艂u 2023 roku do pierwszej po艂owy 2024 roku raporty z rynku pracy mog艂y zawy偶a膰 tempo wzrostu 艣rednio o 100 tys. miesi臋cznie. Zak艂adaj膮c podobne statystyki za drug膮 po艂ow臋 2024 roku (raport nie zosta艂 jeszcze opublikowany), mo偶na doj艣膰 do wniosk贸w, 偶e obecne dane s膮 r贸wnie偶 mocno zawy偶one, a rynek pracy nie znajduje si臋 w tak dobrej kondycji.

