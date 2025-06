Wall Street rośnie mimo napięć geopolitycznych – Nasdaq odbija, Tesla i Li Auto liderami wzrostów

Wall Street rozpoczęło nowy tydzień na zielono, niewzruszone interwencją USA w konflikcie izraelsko-irańskim. Nasdaq przewodzi dzisiejszej sesji ze wzrostem o 0,6%, następnie S&P 500 i DJIA (ok. +0,5%) oraz indeks małych spółek Russell 2000 (+0,2%).

Akcje spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych dominują poniedziałkowy handel, ponieważ są one relatywnie mniej narażone na ryzyko geopolityczne i celne niż ich odpowiedniki z sektora technologicznego czy ochrony zdrowia. Ponadprzeciętny optymizm widoczny jest również w sektorze nieruchomości, po publikacji najnowszych danych gospodarczych wskazujących na niespodziewane odbicie sprzedaży domów w maju (+0,8% m/m wobec prognozy -1,3%).

Optymizm wspierany jest także przez stosunkowo lepsze wyniki wskaźników PMI w porównaniu do Europy. Dane pokazały kontynuację wzrostu zarówno w sektorze usług, jak i przemysłu w USA, choć tempo wzrostu spowolniło bardziej niż oczekiwano. Spadek eksportu wpłynął negatywnie na produkcję, co częściowo zostało zrekompensowane gromadzeniem zapasów w związku z obawami o cła. Cła były również czynnikiem gwałtownych wzrostów cen, zwłaszcza w przemyśle. Krajowy popyt pozostał silny, wspierając tworzenie miejsc pracy i wzrost zaległości produkcyjnych.

Zmienność w sektorach indeksu S&P 500. Źródło: Bloomberg Finance LP

US100 (Interwał H1)

Po bezpośrednim ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, kontrakt na indeks US100 otwiera się po weekendzie z dużą luką (ok. 200 pkt.). Nasdaq odrobił jednak szybko straty, domykając lukę i przekraczając poziom 21845 w czasie początku europejskiej sesji. Na otwarciu giełdy w Nowym Jorku kurs indeksu zanurkował 100 pkt. w dół – tak samo jednak szybko odbił do góry. Indeks przebił wykładniczą średnią kroczącą EMA 25, co potwierdza siłę indeksu po turbulencjach geopolitycznych.

Źródło: xStation 5

Wiadomości ze spółek:

● Tesla Motors (TSLA.US) rośnie dziś ponad 7% po otwarciu sesji nowojorskiej, wspierana przez dyskretne uruchomienie usługi robotaxi w Austin przez Elona Muska, oparte na wybranych influencerach zamiast szerokiej premiery publicznej. Chociaż akcje zyskały dzięki temu optymizmowi, rzeczywiste ograniczenia – takie jak strefy geograficzne, warunki pogodowe – oraz silna konkurencja sugerują, że skalowalna, dochodowa autonomia to wciąż odległa perspektywa.

● Fiserv (FISV.US) rośnie o 3.2% po ogłoszeniu planów uruchomienia platformy stablecoin zintegrowanej z Solaną i współpracy z firmami Circle i Paxos. Choć inicjatywa stanowi odważny krok w kierunku tokenizacji płatności i rozliczeń 24/7, spółka stoi przed wyzwaniem odbudowy po 20% spadku kursu akcji w tym roku w obliczu rosnącej konkurencji w sektorze fintech.

● Li Auto (LI.US) zyskuje prawie 7% po tym, jak CEO Li Xiang ogłosił plany wprowadzenia nowego elektrycznego SUV-a, modelu i6, we wrześniu. Samochód ma trafić do klientów preferujących marki premium jak BMW i Audi. Informacja ta wsparła także akcje H-shares Li Auto, które przewodziły wzrostom indeksu Hang Seng Tech, rosnąc o 5,5%.

●

Northern Trust (NTRS.US)