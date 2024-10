Wells Fargo raportuje spadek zysku w III kw. spowodowany niższymi przychodami odsetkowymi 📊

Wells Fargo (WFC.US) opublikowa艂 dzi艣 raport o wynikach za III kwarta艂 2024 r. Sp贸艂ka zanotowa艂a spadek zysku spowodowany ograniczeniem mar偶y odsetkowej banku wynikaj膮cy ze st艂umionego popytu na kredyty i wy偶sze p艂atno艣ci na rzecz deponent贸w. Akcje zyska艂y 2.8% w handlu przed otwarciem, poniewa偶 przekroczy艂y szacunki EPS. Wells Fargo zaraportowa艂 ni偶sze ni偶 oczekiwano wyniki za III kwarta艂 w kluczowych obszarach, w tym doch贸d odsetkowy netto i przychody, chocia偶 pobi艂 szacunki dotycz膮ce wska藕nik贸w takich jak zwrot z kapita艂u w艂asnego i rezerwy na straty kredytowe.

Wynik odsetkowy netto banku spad艂 o 11% do 11,69 mld USD, podczas gdy 艂膮czne przychody osi膮gn臋艂y 20,37 mld USD, nieco poni偶ej oczekiwa艅 analityk贸w. Zysk netto Wells Fargo spad艂 do 5,11 mld USD z 5,78 mld USD rok wcze艣niej, co oznacza trudny kwarta艂 dla banku, kt贸ry nadal zmaga si臋 z ograniczeniami regulacyjnymi i zmieniaj膮cym si臋 艣rodowiskiem st贸p procentowych. Implikowany jednodniowy ruch dla sp贸艂ki w oparciu o dane historyczne wyni贸s艂 3,75%, przy 艣redniej niespodziance na poziomie -5,79% poni偶ej konsensusu dla skorygowanego EPS.聽

Zysk netto spad艂 do 5,11 mld USD z 5,78 mld USD rok wcze艣niej.

Doch贸d odsetkowy netto spad艂 o 11% do 11,69 mld USD, przekraczaj膮c oczekiwania.

EPS spad艂 do 1,42 USD z 1,48 USD rok wcze艣niej.

Przychody wynios艂y 20,37 mld USD, nieco poni偶ej szacunk贸w

Rezerwa na straty kredytowe okaza艂a si臋 ni偶sza ni偶 oczekiwano na poziomie 1,07 mld USD

聽

Najwa偶niejsze informacje z raportu:

Szacunki konsensusu. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial L.P.

聽

Wyniki finansowe za 3Q24:聽

Doch贸d netto: 5,11 mld USD wobec 5,78 mld USD rok wcze艣niej

Wynik z tytu艂u odsetek: 11,69 mld USD wobec 11,88 mld USD oczekiwanych (-11% r/r)

Przychody: 20,37 mld USD wobec oczekiwanych 20,41 mld USD

EPS: 1,42 USD wobec oczekiwanego: 1,28 USD i 1,48 USD rok wcze艣niej聽

艢rednia warto艣膰 po偶yczek og贸艂em: 910,3 mld USD

艢rednie depozyty og贸艂em: 1,34 bln USD wobec oczekiwanych 1,35 bln USD

聽

Inne kluczowe metryki:

ROE (powy偶ej oczekiwa艅): 11,7% vs prognozowane: 10,8%

Wska藕nik rentowno艣ci aktyw贸w trwa艂ych (powy偶ej oczekiwa艅): 13,9% vs prognozowane: 12,9%

Wska藕nik kapita艂u podstawowego Tier I (CET1) (powy偶ej oczekiwa艅): 11,3% vs prognozowane: 11,2% expected

Wydatki niezwi膮zane z oprocentowaniem (poni偶ej oczekiwa艅): 13,07 mld $ vs prognozowane: 13,19 mld $

Rezerwy na ryzyko kredytowe (poni偶ej oczekiwa艅): 1,07 mld $ vs prognozowane: 1,34 mld $

Dodatkowe uwagi:

Doch贸d odsetkowy netto Wells Fargo by艂 ni偶szy od oczekiwa艅 analityk贸w, g艂贸wnie ze wzgl臋du na ograniczony popyt na po偶yczki i wy偶sze p艂atno艣ci na rzecz deponent贸w

Oczekuje si臋, 偶e przychody odsetkowe banku b臋d膮 nadal spada膰 do ko艅ca 2024 r., po niedawnej obni偶ce st贸p procentowych przez Rezerw臋 Federaln膮.

Wells Fargo podobno intensyfikuje wysi艂ki na rzecz zniesienia limitu aktyw贸w w wysoko艣ci 1,95 bln USD na艂o偶onego przez Rezerw臋 Federaln膮

Limit aktyw贸w ogranicza zdolno艣膰 banku do rozwoju w kluczowych obszarach, takich jak depozyty i dzia艂alno艣膰 inwestycyjna.

We wrze艣niu ameryka艅ski organ nadzoru bankowego stwierdzi艂, 偶e zabezpieczenia Wells Fargo przed praniem pieni臋dzy i innymi nielegalnymi transakcjami by艂y niewystarczaj膮ce.

Bank nadal ma do wykonania osiem nakaz贸w regulacyjnych.

Popyt na po偶yczki zosta艂 ograniczony ze wzgl臋du na wy偶sze stopy procentowe, kt贸re odstraszaj膮 kredytobiorc贸w komercyjnych i konsumenckich.

Banki, w tym Wells Fargo, stoj膮 w obliczu zwi臋kszonej konkurencji o depozyty, co prowadzi do wy偶szych p艂atno艣ci na rzecz klient贸w.

聽

殴r贸d艂o: xStation