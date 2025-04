Wykres dnia: AUDUSD (01.04.2025)

Bank Australii zdecydował się utrzymać stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 4,1%. RBA w oświadczeniu również utrzymuje status quo. Kluczowym szczegółem jest to, że bankierzy potwierdzają, że polityka pieniężna jest nadal restrykcyjna i przyznają, że ryzyka dla perspektyw inflacji są nadal dwustronne. Nie zmienia to jednak faktu, że rynki pieniężne utwierdziły się, że na następnym posiedzeniu ten bank centralny obniży stopy o 25 punktów bazowych.

Prezes Bullock powiedziała, że nie omawiano dziś możliwości obniżki stóp i nadal RBA nie podjęła decyzji w sprawie posiedzenia 20 maja. Na 30 kwietnia zaplanowano publikację danych CPI z Australii, dlatego też mając na uwadze niepewność celną, wydaje się, że RBA wykorzysta cały dany czas, aby utrzymywać możliwie otwarte stanowisko względem przyszłych decyzji. Naszym zdaniem jednak nie zmienia to zakładanych przez rynek perspektyw obniżki stóp w maju. Scenariusz ten wyceniany jest obecnie na lekko ponad 75%. W stosunku do zeszłego wtorku prawdopodobieństwo to marginalnie wzrosło.

Źródło: Bloomberg Financial LP

Co dalej z AUDUSD?

Para porusza się obecnie w krótkoterminowym trendzie wzrostowym, chociaż w długim terminie to cały czas trend spadkowy jest dominujący. Po decyzji RBA AUD stabilizuje się na dolnym wsparciu wcześniej wspomnianego trendu wzrostowego, chociaż wydaje się, że do momentu aż na rynku nie wyklaruje się konkretna reakcja na zapowiedzi celne Trumpa, to spektrum możliwości do gwałtownych ruchów jest ciągle ograniczone.

Mimo relatywnie jastrzębich komentarzy Bullock, rynki nie zmieniły swojego stanowiska względem wycenianej na 75% możliwości obniżki w maju, dlatego też naszym zdaniem to po stronie reakcji na cla Trumpa będzie stać waga kształtująca zmienność rynkową.

Źródło: xStation