Wykres dnia: Bitcoin (16.12.2024)

Bitcoin wznowił byczy trend na początku tygodnia i wybił się na nowe historyczne szczyty powyżej 106 000 USD. Mimo iż część wzrostów została już wymazana na tle słabych sentymentów w Azji, a tym samym w Europie, największa kryptowaluta utrzymuje się powyżej 104 000 USD.

Napływy netto środków do spotowych funduszy ETF utrzymują się na wysokich poziomach jeśli chodzi o najpopularniejszą kryptowalut, chociaż jeśli chodzi o Ethereum, to dane za piątek optymizmem nie napawały, w związku z zaledwie marginalnym napływem netto. Zależność ta może pokazywać, że w obecnym momencie cyklu to Bitcoin cały czas utrzymuje pozycję lidera, jeśli chodzi o zainteresowanie inwestorów.

W tym samym czasie Ethereum zyskuje 1,32% i oscyluje w rejonie 4000 USD. Inne kryptowaluty w przeważającej ilości tracą na wartości.

Napływy netto utrzymują stabilną dynamikę wzrostów. Źródło: XTB

Ethereum z drugiej strony na koniec zeszłego tygodnia nie zainteresowało aż tak dużej ilości inwestorów. Źródło: XTB

Bitcoin wybił nowe historyczne poziomy i tym samym potwierdza średnioterminowy trend wzrostowy, którego teraz główną strefą wsparcia jest obszar 95 000 USD Źródło: xStation