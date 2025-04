Wykres dnia - Bitcoin (23.04.2025)

W Brukseli narasta konflikt między EBC a Komisją Europejską o to, czy unijne rozporządzenie MiCA jest wystarczająco silne, by zatrzymać kapitał przed ucieczką w amerykańskie cyfrowe dolary (stablecoiny).

Wraz z nadchodzącymi ustawami w USA, takimi jak STABLE i GENIUS, prognozy przewidują wzrost podaży stablecoinów do 2 bilionów USD do 2028 roku, co budzi obawy o odpływ kapitału z Europy do USA.