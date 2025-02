Wykres dnia - Bitcoin (30.01.2025)

Bitcoin kontynuuje swój imponujący wzrost, wychodząc na poziom 104 966 USD, co oznacza zwyżkę o 2,7% w ciągu ostatnich 24 godzin, mimo że Rezerwa Federalna utrzymuje swoje jastrzębie stanowisko. Odporność kryptowaluty w obliczu restrykcyjnej polityki pieniężnej podkreśla zmieniającą się dynamikę na rynkach aktywów cyfrowych, szczególnie w ramach przyjaznej kryptowalutom polityki administracji Trumpa, pomimo ujemnych napływów do funduszy ETF w tym tygodniu.

Integracja Instytucjonalna

Rynek kryptowalut odnotowuje bezprecedensową adopcję instytucjonalną, czego najnowszym przykładem jest integracja aktywów cyfrowych przez Old Glory Bank w jego portalu inwestycyjnym. Decyzja tego ubezpieczonego przez FDIC banku o akceptacji Bitcoina jako środka płatniczego za zakup akcji świadczy o rosnącym zaufaniu do kryptowalut jako pełnoprawnych instrumentów finansowych.

Potencjalna Adopcja przez Bank Centralny

W przełomowym ruchu Narodowy Bank Czeski (CNB) może stać się pierwszym bankiem centralnym w Europie, który doda Bitcoina do swoich rezerw. Potencjalna alokacja do 5% z jego rezerw o wartości 140 mld euro oznaczałaby istotną zmianę w instytucjonalnym podejściu do kryptowalut i mogłaby stać się precedensem dla innych banków centralnych.

Rezerwy Korporacyjne

Wczesne przyjęcie przez Teslę nowych zasad rachunkowości FASB zwiększyło przejrzystość w zakresie posiadanych przez spółkę Bitcoinów. Tesla ujawniła, że posiada 9 720 BTC o wartości 1,076 mld USD. Zysk GAAP w wysokości 600 mln USD z tytułu posiadanych aktywów cyfrowych pokazuje potencjalny wpływ inwestycji w kryptowaluty na bilanse korporacyjne.

Otoczenie Regulacyjne

Najnowsza decyzja Fed o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie 4,25% – 4,5% początkowo wywołała zmienność na rynku, jednak szybkie odbicie Bitcoina pokazuje jego rosnącą niezależność od tradycyjnych czynników makroekonomicznych. Przewodniczący Fed Jerome Powell odniósł się do regulacji kryptowalut w wyważony sposób, sugerując, że banki mogą obsługiwać klientów związanych z kryptowalutami pod warunkiem stosowania odpowiedniego zarządzania ryzykiem, co dodatkowo wsparło rynek.

Bitcoin (interwał 1-dniowy)

Bitcoin utrzymuje się powyżej poziomu 78,6% zniesienia Fibonacciego. Pierwszy opór znajduje się na poziomie 105 884 USD – jest to zeszłotygodniowy szczyt. Jeżeli bykom uda się przebić ten poziom, możliwy będzie ponowny test historycznego rekordu. Z kolei niedźwiedzie będą starały się przełamać poziom 78,6% zniesienia Fibonacciego, co mogłoby sprowadzić cenę do 101 929 USD. RSI wykazuje oznaki byczej dywergencji, podczas gdy MACD wykazuje oznaki potencjalnego byczego przecięcia. ADX również zmierza w kierunku odzyskania byczego momentum.