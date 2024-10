Wykres dnia - CHN.cash (26.09.2024)

Indeksy giełdowe w Chinach rosną dziś nawet o 5%, reagując na rozważane przez rząd rekordowe pakiety pomocowe. Dodatkowo, chiński rynek zyskuje dzięki poprawie nastrojów w Europie i USA, napędzanej spadającymi cenami ropy naftowej oraz optymistycznymi prognozami firmy Micron (MU.US).

Pakiet pomocowy wspiera ceny akcji

Chiny rozważają znaczne dokapitalizowanie do kwoty 1 biliona juanów (142 miliardy dolarów) dla swoich największych banków państwowych, aby wzmocnić ich zdolność do wspierania borykającej się z problemami gospodarki. To finansowanie, pochodzące głównie ze sprzedaży specjalnych obligacji skarbowych, oznacza pierwszą tego typu iniekcję kapitału od czasu światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. Decyzja ta następuje po niedawnych szerokich obniżkach stóp procentowych od kredytów hipotecznych i stóp kluczowych, mających na celu ożywienie gospodarki. Mimo posiadania poziomu kapitałów wyższego od wymagań regulacyjnych, banki takie jak ICBC i Bank of China borykają się z rekordowo niskimi marżami zysku i rosnącymi odpisami, co czyni to wsparcie kluczowym w celu pobudzenia dalszej akcji kredytowej.

Oczekuje się, że ta dokapitalizowanie pomoże bankom w zarządzaniu zwiększonym ryzykiem kredytowym, gdyż są one pod presją regulatorów, aby oferować tańsze pożyczki pożyczkobiorcom wysokiego ryzyka, w tym deweloperom nieruchomości i instytucjom finansowym w lokalnych rządach. Presja na wyższe wypłaty dywidend w celu wsparcia rynku akcji dodatkowo nadwyrężyła kapitały tych systemowo ważnych banków, których zyski wzrosły jedynie o 0,4% w pierwszej połowie roku. Średnia marża odsetkowa netto chińskich banków komercyjnych spadła do rekordowo niskiego poziomu 1,54%, co stanowi zagrożenie dla ich rentowności.

CHN.cash (interwał D1)

Indeks przebija poziom 7000 punktów, zwiększając łączną zwyżkę we wrześniu do ponad 20%. Po ustanowieniu solidnych poziomów wsparcia na poziomie 5000 i 5800 punktów, indeks HSCEI (CHN.cash) kończy trwający ponad 3 lata trend spadkowy, który rozpoczął się na początku 2021 roku. Po wyjściu z obecnych poziomów, następnym celem ruchu wzrostowego może być obszar tuż poniżej 7800 punktów.

Źródło: xStation 5