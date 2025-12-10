Wykres dnia: EURUSD (10.12.2025)

Dziś notowania EUR/USD utrzymują się w pobliżu 1,164, poruszając się w stosunkowo wąskim zakresie. Rynki wstrzymują się z większymi pozycjami przed wieczornym posiedzeniem Fed. Lekka presja na osłabienie dolara, wynikająca z oczekiwań na możliwe cięcia stóp w USA, oraz stabilne dane makro ze strefy euro dają umiarkowane wsparcie euro. Mimo to kluczowym czynnikiem pozostaje decyzja amerykańskiego banku centralnego i towarzysząca jej konferencja prasowa.
Źródło: xStation5
Czynniki kształtujące dziś kurs EUR/USD
Oczekiwana decyzja Fed
Rynek niemal w pełni wycenia obniżkę stóp o 25 pb, dlatego sama decyzja może mieć ograniczony wpływ na kurs. Najważniejsze będą sygnały dotyczące tonu komunikatu i prognozy stóp na przyszły rok.
Łagodny, „gołębi” przekaz może wzmocnić euro względem dolara i popchnąć EUR/USD w kierunku 1,1680–1,1730. Z kolei bardziej „jastrzębi” ton, podkreślający ryzyka inflacyjne i stabilność rynku pracy, może wspierać dolara, powodując spadek kursu w stronę 1,1615–1,1590 lub niżej. Rynki będą więc uważnie obserwować niuanse wypowiedzi Powella.
Stabilny przekaz EBC
Europejski Bank Centralny utrzymuje ostrożną i stabilną politykę komunikacyjną. Przedstawiciele EBC, w tym Simkus, sygnalizują brak potrzeby szybkich zmian stóp procentowych przy inflacji utrzymującej się w pobliżu celu.
Brak nowych bodźców z Frankfurtu oznacza, że euro nie otrzymuje wyraźnego impulsu ze strony własnej polityki monetarnej. W praktyce ruch EUR/USD jest dziś napędzany przede wszystkim przez sygnały z USA, a nie lokalne komunikaty banku centralnego.
Dane makro ze strefy euro
Brak istotnych niespodzianek pozwala utrzymać umiarkowane wsparcie dla euro, podtrzymując narrację o stabilizacji gospodarczej. Dane te nie wywołują jednak silnego impulsu trendowego dla EUR/USD, a główny kierunek pozostanie zależny od decyzji i komunikatu Fed.
