Amazon zwiększa inwestycje w Indiach. Czy to impuls do wzrostu?

Amazon.com Inc. ogłosił, że planuje zainwestować ponad 35 miliardów USD w Indiach do 2030 roku, koncentrując się na sztucznej inteligencji, rozwoju eksportu oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Inwestycja bazuje na wcześniejszych nakładach rzędu 40 miliardów USD i obejmuje rozwój infrastruktury fizycznej oraz cyfrowej. Firma przewiduje powstanie około 1 miliona miejsc pracy, obejmujących stanowiska bezpośrednie, pośrednie oraz sezonowe, co pozwoli rozwinąć sieć handlową i e-commerce.
Amazon zamierza wprowadzać funkcje AI wspierające średnie i małe firmy, wpisując się w globalny trend inwestycji big techów w sztuczną inteligencję. Ruch Amazona pojawił się po zapowiedziach Microsoftu (17,5 mld USD na AI i chmurę) oraz Google’a (15 mld USD na centra danych), co podkreśla rosnące znaczenie Indii jako kluczowego hubu technologicznego poza USA.
Całkowite zaangażowanie Amazona w Indiach może wynieść około 75 miliardów USD, obejmując logistykę, centra danych, rozwój chmury oraz cyfryzację małych i średnich firm, co powinno zwiększyć wolumen eksportu obsługiwanego przez platformę. Dla wyceny spółki jest to argument za długoterminowym wzrostem przychodów, choć oznacza też utrzymanie wysokich nakładów kapitałowych. Rynek będzie obserwował, czy inwestycje przełożą się na poprawę marż AWS w regionie oraz efektywność logistyki.
Z geopolitycznego punktu widzenia Indie stają się polem rywalizacji największych firm technologicznych. Amazon, Microsoft oraz Google inwestują tu ogromne kwoty, budując strategiczny hub AI oraz usług chmurowych. To również jasny sygnał, że Indie to rynek o dużym znaczeniu strategicznym, a nie tylko tania produkcja. Lokalne indeksy, takie jak Nifty i Sensex, oraz spółki związane z infrastrukturą, telekomunikacją i centrami danych mogą skorzystać na napływie kapitału.
Obecnie Amazon India generuje przychody rzędu 3 miliardów USD rocznie przy udziale 30–35 procent w lokalnym e-commerce. Zapowiedziana inwestycja może wielokrotnie zwiększyć przychody do 2030 roku dzięki szerszej bazie sprzedawców, lepszej logistyce, rozwojowi subskrypcji Prime i rosnącemu eksportowi.
Amazon znacząco zwiększa swoje zaangażowanie w Indiach, dołączając do Microsoftu i Google w budowie globalnego hubu AI i chmury. To impuls wzrostowy dla przychodów Amazona, ale wiąże się z wysokimi nakładami kapitałowymi i ryzykiem regulacyjnym. Warto zauważyć, że w tym roku spółka odnotowała stosunkowo niską stopę zwrotu, jeśli porównamy ją do innych gigantów technologicznych oraz głównych indeksów, takich jak S&P 500 czy Nasdaq 100.
