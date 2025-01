Wykres dnia: EURUSD (24.01.2025)

Euro ma za sobą świetny tydzień. Jeśli notowania zakończyłyby się na obecnych poziomach, to byłby to najlepszy okres 5-dniowy od listopada 2023 roku. Para wybiła się powyżej bariery 1.0500 i tym samym przebiła 200- okresową średnią kroczącą na interwale H4, która zatrzymała falę wzrostów na początku listopada.

Przyczna umocnienia euro dzisiaj (blisko 0.9% wzrost notowań pary EURUSD to głównie zasługa 3 czynników). Po pierwsze inwestorzy poznali zaskakująco dobre dane PMI za styczeń dla Niemiec, które dały nadzieje na bliską normalizację warunków gospodarczych w głównej gospodarce europejskiej. Po drugie dolar traci na fali jastrzębiej podwyżki stóp w Japonii przez BoJ, który dodatkowo zaznaczył, że z dużym prawdopodobieństwem cykl zacieśnienia będzie kontynuowane. Po trzecie Donald Trump wspomniał w telewizji Fox, że USA mają silnego asa w rękawie względem Chin w postaci ceł, ale nie sugerował on, że Stany Zjednoczone zamierzają je natychmiast użyć, co dało ulgę wobec oczekiwań na zacieśnienie warunków handlu z Chinami.

Para EURUSD przebiła ważny punkt wsparcia, który w listopadzie zatrzymał próbę zanegowania części spadków na parze EURUSD.

Źródło: xStation